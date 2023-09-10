اليوم السابع
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الأحد، 10 سبتمبر 2023 06:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الإندونيسى يطلب دعم فرنسا للحصول على عضوية منظمة التعاون الاقتصادى

الأحد، 10 سبتمبر 2023 05:00 م
الرئيس الإندونيسى يطلب دعم فرنسا للحصول على عضوية منظمة التعاون الاقتصادى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
أ ش أ

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طلب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، دعم فرنسا لطلب إندونيسيا لتصبح عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس إيمانويل ماكرون، على هامش مجموعة العشرين في الهند.


وبحسب بيان أصدرته الحكومة الإندونيسية، اليوم الأحد، أشار ويدودو إلى أن الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو جهد إندونيسيا لتصبح دولة متقدمة.


وقال: "لقد قمنا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية مختلفة بما يتماشى مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"؛ وفقا لوكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.


وفي هذا الصدد، طلب ويدودو، من ماكرون، مشاركة تجاربه في العمل كعضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى من فوائد العضوية.


وخلال الاجتماع، الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين، أعرب ويدودو، أيضا عن تقديره لاستثمارات فرنسا في القطاعات الاستراتيجية في إندونيسيا.
كما طلب من فرنسا تجسيد التزامها بمشروع تحول الطاقة في إندونيسيا، بما في ذلك من خلال خطة شراكة التحول العادل للطاقة.


إندونيسيا

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

فرنسا

إيمانويل ماكرون



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