الجيزة تواجه فوضى المقاهى ومركبات التوك توك فى الطالبية والهرم

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الطالبية والهرم بسرعة بحث وإزالة أسباب شكوى المواطنين الواردة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مخالفات المقاهي وتعديات المحال والباعة بشارع على عفت المتفرع من حسن محمد، وكذا انتشار سيارات الأجرة غير المرخصة ومركبات التوك توك وتعديات المقاهى بشارع سعد الشربينى المتفرع من شارع الريحانى بمنطقة المطبعة نطاق حى الهرم.

وعلى الفور تم شن حملة مكبرة لإزالة كافة تعديات ومصادرة حالات الإشغال وإيداعها مخازن الأحياء، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور يجرى متابعة الحالة المرورية بشارع سعد الشربينى لرصد المخالفات وضبط المخالفين وتحرير محاضر المخالفة بالوقائع المضبوطة.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بإنهاء حالة تعدٍ على قطعة أرض فضاء بشارع حسن عثمان المتفرع من نزلة السيسى واستغلالها لإقامة الأفراح الغير مرخصة مما يسبب الإزعاج لسكان الشارع، وعلى الفور تم رفع التعديات وإزالة كافة صور الإشغال من قطعة الأرض محل الشكوى.