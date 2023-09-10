البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 19573 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 23544 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 8149 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3851 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 5661 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 5406 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والألومنيوم العربية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 25 ألف سهم، 685.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 14 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمهندس للتأمين، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 20 ألف سهم، 150 ألف سهم، 195.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 15.5 ألف سهم، مليون سهم، 743.2 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وحديد عز، والعبوات الطبية، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 5 آلاف سهم، 36.4 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 425.6 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومستشفى النزهة الدولي عدد 5554 سهم، 500 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 663.8 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 551.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 20%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 90.4 مليون جنيه مقارنة مع 74.1 مليون جنيه بنسبة نمو 22%.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 630.1 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 503.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 82.8 مليون جنيه مقارنة مع 76.3 مليون جنيه بنسبة نمو 8.5%.

وحققت شركة القاهرة للدواجن، إيرادات من العقود مع العملاء بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 762.7 مليون جنيه مقارنة مع 239 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مد العرض الفني والمالي لطرح تأجير واستغلال مجمع مدينة غرناطة إلى يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر المقبل، وذلك للاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة بها.