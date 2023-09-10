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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وبداية الانخفاض الملحوظ الجمعة المقبل

الأحد، 10 سبتمبر 2023 10:47 ص
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وبداية الانخفاض الملحوظ الجمعة المقبل درجات الحرارة- ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، لتسجل القاهرة 37 درجة، وتستمر هذه الأجواء حتي منتصف الأسبوع الجارى.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن بداية انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ من يوم الجمعة المقبل .
 
ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة  والصغرى  29 درجة   .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
وتدور الشمس في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.
 
 

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