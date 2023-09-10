إغلاق الأنفاق فى مدينة جوادالاخارا المكسيكية بسبب الأمطار الغزيرة

فاطمة شوقى

تبدأ مدينة جوادالاخارا المكسيكية فى إغلاق الأنفاق أمام حركة المرور، وذلك بسبب المخاطر الكبيرة التى تنتج من تجمع مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات التى تعرضت لها خلال الأيام الماضية، حسبما قالت صحيفة "لا انفورماثيون".

ويقترح خوسيه دانييل سانشيز تابيتيلو، المتخصص في قضايا المياه، قياس منسوب المياه في الأنفاق، ووضع إشارات مبرمجة حسب كمية المياه المتراكمة في الداخل، بحيث تبدأ بعض إشارات المرور في الإضاءة عند وجود أى مخاطر.

وعلى سبيل المثال، أشار إلى أن النفق يغمره الماء لمنع الدخول، وبعد فترة معينة بدأت الأعمدة تنزل حتى تتوقف السيارات عن دخول الأنفاق.

وأضاف الخبير "سيتعين إعادة النظر في الأساليب والأجهزة المختلفة، ولكن من الممكن تنفيذها على المدى القصير، لأن الفيضانات أصبحت أكثر تواتراً ولا نرى تغييرات في إدارة المنطقة، ولا سياسات عامة لإجبار التوسع الحضري على التوقف عن المساهمة إلى الشوارع، فهي موجودة ولكنها ليست صارمة للغاية أو يتم تطبيقها بطريقة معتمدة في منطقة جوادالاخارا، و البدائل موجودة وعلى السلطة أن تبحث عن البدائل التي يمكن أن تعطي أفضل النتائج للمدينة.

وكمثال ، يتذكر الخبير أنه في مدينة خواريز قاموا بتركيب حواجز التطويق منذ بضع سنوات لمنع الوصول إلى الانفاق التي تغمرها الفيضانات، وذلك على الرغم من عدم وجود علامات ، إلا أنها محاولة جيدة لتجنب الحوادث."

من جانبه، يوافق خوسيه لويس فيلاسكيز، رئيس الحماية المدنية في جامعة جوادالاخارا (UdeG)، على أنه سيكون إجراءً جيدًا وضع لافتات في الأنفاق "لمنع الناس من العبور، ربما بطريقة إلكترونية، يمكن تحريكها، مثل إشارات المرور، حتى لا يعبروا".

ويسلط خوان جييرمو ماركيز، منسق مرصد المواطن للإدارة الشاملة للمياه، الضوء على أنه إذا كانت القضايا الفنية على هامش الأجندة السياسية، فسيكون من الصعب المضي قدمًا. "إن هطول الأمطار الغزيرة ليس بالأمر غير العادي، وإذا حدث ذلك مع هطول أمطار عادية، فلنتخيل سيناريو العواصف."