إزالة فى المهد لـ 91 حالة تعد بقرى ومراكز بنى سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد، والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم إزالة 91 حالة، وذلك بواقع (89 حالة زراعة، 2 حالة أملاك دولة)، تضمنت 19 حالات تعد بمركز بني سويف، 15 حالة تعد بمركز ناصر ، 10 حالات تعد بمركز الواسطى ، 31 حالة تعد بمركز سمسطا، و13 حالة تعد بمركز ببا ، وحالة واحدة بمركز إهناسيا وحالتين بالفشن، فيما تم التحفظ على 13طن أسمنت، و4 خلاط، وأخشاب تسليح لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ، بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.