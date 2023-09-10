أسباب تؤدى لانفجار كاوتش السيارة أثناء السير بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. تعرف عليها

كتب أحمد عبد الهادى

ظهرت في الفترة السابق العديد من حوادث السيارات بسبب انفجار إطارات ، لعدم إشباع سائق السيارة بمعلومات كافية عن خطورة عدم التأكد من سلامة اطارات السيارة قبل التحرك بها.

1 - زيادة الحمل عن الحد المعروف للسيارات بحسب نوعها ووزنها .

‪ ٢-ارتفاع ضغط هواء الكاوتش عن الضغط الموصى علي السيارة ومكانه علي يمين السائق او شماله حسب نوع السيارة بين الباب والقائم الأوسط .‬.

3 - القيادة بسرعات جنونية وعدم الالتزام بالسرعات المقررة حسب الإرشادات المرورية علي الطرق .

‪ ٤- عند السفر لمسافات طويلة يفضل النزول علي فترات للتأكد من حرارة الكاوتش وفي حالة وجود سخونة عالية يجب الوقوف لمدة قصيرة ومواصلة السير .‬

5 - تعرض الإطار للعديد من الصدامات في حالات

الركن بجوار الرصيف او حين الاصطدام بحجر .

‪ -6 التخزين فى أماكن رطبة أو مناخ مرتفع الحرارة‬

7 - الوقوف والتسارع المفاجئ

‪٨- عند شراء كاوتش جديد للسيارة يجب شراء انواع معروفة ومطابقة للمواصفات المصرية وعدم شراء انواع غير معروفة وهي عبارة عن كاوتش معاد تصنيعه غير صالح‬

‪٩- ارتفاع درجات الحرارة الشديد يؤدي أيضا للتاثير علي اطارات الكاوتش المزودة اعلي من الحد المطلوب لها..‬