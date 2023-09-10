اليوم السابع
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أسباب تؤدى لانفجار كاوتش السيارة أثناء السير بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. تعرف عليها

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:00 ص
أسباب تؤدى لانفجار كاوتش السيارة أثناء السير بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. تعرف عليها إطار سيارة "كاوتش"- أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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ظهرت في الفترة السابق العديد من حوادث السيارات بسبب انفجار إطارات ، لعدم إشباع سائق السيارة بمعلومات كافية عن خطورة عدم التأكد من سلامة اطارات السيارة قبل التحرك بها.
 
1 - زيادة الحمل عن الحد المعروف للسيارات بحسب نوعها ووزنها .
 
‪ ٢-ارتفاع ضغط هواء الكاوتش عن الضغط الموصى علي السيارة ومكانه علي يمين السائق او شماله حسب نوع السيارة بين الباب والقائم الأوسط .‬.
 
3 - القيادة بسرعات جنونية وعدم الالتزام بالسرعات المقررة حسب الإرشادات المرورية علي الطرق .
 
‪ ٤- عند السفر لمسافات طويلة يفضل النزول علي فترات للتأكد من حرارة الكاوتش وفي حالة وجود سخونة عالية يجب الوقوف لمدة قصيرة ومواصلة السير .‬
 
5 - تعرض الإطار للعديد من الصدامات في حالات 
الركن بجوار الرصيف او حين الاصطدام بحجر .
 
‪ -6 التخزين فى أماكن رطبة أو مناخ مرتفع الحرارة‬
 
7 - الوقوف والتسارع المفاجئ
 
‪٨- عند شراء كاوتش جديد للسيارة يجب شراء انواع معروفة ومطابقة للمواصفات المصرية وعدم شراء انواع غير معروفة وهي عبارة عن كاوتش معاد تصنيعه غير صالح‬
 
‪٩- ارتفاع درجات الحرارة الشديد يؤدي أيضا للتاثير علي اطارات الكاوتش المزودة اعلي من الحد المطلوب لها..‬
 
 

سيارات

حرارة الشمس

إطارات السيارات

اشعة الشمس

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