اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 11:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2023.. اعرف التفاصيل

الأحد، 10 سبتمبر 2023 10:40 ص
آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2023.. اعرف التفاصيل الاوكازيون الصيفى - صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالعمل بالأوكازيون الصيفى 2023 حتى 30 سبتمبر، على أن تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وتكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.
 
على جانب آخر تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مؤكدة أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة حيث تواصل الوزارة العمل بالأوكازيون الصيفى من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بالمحافظات المختلفة.
 
وكشف تقرير لوزارة التموين عن استمرار مشاركة المحلات فى عروض تخفيضات الأسعار، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة فى التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات حيث إن تقديم التخفيضات فى أسعار المنتجات وفقًا لرغبة المحل المشارك شريطة أن تكون نسبة التخفيضات حقيقية وهى نفس النسبة التى يتم الإعلان عنها.
 
 

التموين

الأوكازيون الصيفي 2023

عروض الاوكازيون الصيفي

تخفيضات الاوكازيون الصيفي



الموضوعات المتعلقة

وزارة التموين تبدأ العمل بالفترة الثانية من الأوكازيون الصيفى 2023.. خط ساخن لتلقى الشكاوى.. الأجهزة الرقابية تتوعد المتلاعبين فى الأسعار.. وعقوبة التخفيضات الوهمية تصل لـ2 مليون جنيه

الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:00 ص

لجان من وزارة التموين لمتابعة عروض الأوكازيون الصيفى 2023 ونسبة التخفيضات

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:00 م

التموين: التنسيق مع "الغرف التجارية" لمد الأوكازيون الصيفى حتى 30 سبتمبر

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:00 ص

وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى 2023 حتى 30 سبتمبر المقبل بعد ارتفاع عدد المحلات المشاركة إلى 2826 محلا.. الملابس والجلود والأحذية والأدوات المنزلية والأثاث أبرز المنتجات المطروحة بتخفيضات تصل لـ50%

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة