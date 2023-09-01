ونال الجواهري درجة “أ-“، في التقرير الصادر عن المجلة الأمريكية، الذي يحمل عنوان “Central Banker Report Cards 2023”.

ويصنف التقرير، الذي تصدره (جلوبال فايننس) سنويا منذ 1994، محافظي البنوك المركزية في أكثر من 101 بلد وإقليم ومنطقة رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي لشرق الكاريبي، وبنك دول إفريقيا الوسطى، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

وقال جوزيف جيارابوتو، مدير التحرير في (جلوبال فايننس)، في بيان، إن مكافحة التضخم، الذي يغذيه الطلب المستحث واضطراب سلاسل التوريد، دفع بالجميع إلى اللجوء إلى محافظي البنوك المركزية للحصول على المساعدة.

وأشار مؤسس المجلة الأمريكية إلى أن التصنيف السنوي لـ(جلوبال فايننس) يحتفي بمحافظي البنوك الذين تفوقت استراتيجياتهم على استراتيجيات نظرائهم، بفضل تفردهم وإبداعهم ومثابرتهم.

ويتم تصنيف الدرجات من “أ ” إلى “إف”، أخذا بعين الاعتبار الأداء المحقق على مستوى التحكم في التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والاستقرار النقدي، وكذا إدارة نسب الفائدة. وحسب المجلة، فإن تصنيف “أ” يعني أداء ممتازًا، فيما يمثل “إف” فشلًا ذريعًا.

وضمت قائمة محافظي البنوك المركزية الذين حصلوا على التصنيف “أ-“، كذلك، كل من ليوناردو فيلار (كولومبيا)، وهيكتور فالديز ألبيزو (جمهورية الدومنيكان)، وأسغير جونسون (إيسلندا)، وبيري وارجيو (إندونيسيا)، وفيكتوريا رودريجيز سيجا (المكسيك)، وإيدا وولدن باش (النرويج)، وليسيتيا كغانياغو (جنوب إفريقيا)، وري تشانغيونغ ( كوريا الجنوبية)، وناندالال ويراسينغ (سريلانكا).

وتعد (جلوبال فايننس)، التي تأسست عام 1987، مرجعا دوليا في مجال الأخبار المالية، وتغطي المجلة -التي يتم توزيع 50 ألف نسخة منها في 193 دولة ومنطقة- مواضيع تشمل التمويل على الصعيد العالمي، لاسيما تمويل الشركات والمشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق رأس المال والعملات والخدمات المصرفية، وإدارة المخاطر.