اليوم السابع
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الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 9 جنود وإصابة 5 أخرين بهجوم انتحارى فى باكستان

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 01:41 م
مقتل 9 جنود وإصابة 5 أخرين بهجوم انتحارى فى باكستان الجيش الباكستانى

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أعلن الجيش الباكستاني مقتل تسعة من عناصره أمس الخميس، بتفجير انتحاري دراجة نارية كان يركبها على طريق قافلة عسكرية غربي البلاد.

وقالت إدارة العلاقات العامة في المنطقة، إن 9 جنود قتلوا وأصيب 5 آخرون، في تفجير نفذه انتحاري على دراجة نارية استهدف قافلة عسكرية في بلدة جاني خيل في منطقة بانو شمال وزيرستان.

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكر الحادث بأنه "عمل إرهابي جبان".وطوقت قوات الأمن المنطقة، وتجري عمليات التطهير للقضاء على أي مسلحين يتم العثور عليهم فيها، وذلك لضمان سلامة المدنيين، وفق مسؤولين محليين.

وفي الأشهر الأخيرة، قتل العشرات من أفراد الأمن في تفجيرات انتحارية أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن معظمها.

واتهمت إسلام آباد متشددين متمركزين في أفغانستان بشن موجة جديدة من الهجمات في باكستان، وهو ما تنفيه كابل.

 

باكستان

الجيش الباكستانى

هجوم انتحارى فى باكستان

اخبار باكستان



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