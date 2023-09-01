اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 01:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

سيناتور أسترالى يطالب بعدم إرسال أى مساعدات إلى كييف

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 01:03 ص
سيناتور أسترالى يطالب بعدم إرسال أى مساعدات إلى كييف الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب السيناتور الأسترالي رالف بابيت، سلطات بلاده بالابتعاد عن أوكرانيا وعدم إرسال أي مساعدات، لعدم الحاجة إلى تأجيج الأوضاع.

وقال السيناتور: "لدينا مشاكلنا الخاصة التي تحتاج إلى حل، ولسنا بحاجة إلى تأجيج الوضع.. لا نحتاج إلى إرسال أموال إلى هناك".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، أن أستراليا ستزود الجيش الأوكراني بـ 30 ناقلة جند مدرعة أسترالية من طراز "بوشماستر".

وذكر رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، سابقا، إن حكومته "قررت تخصيص 50 مليون دولار لدعم الدفاع في أوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أن هولندا والدنمارك والنرويج قد أعلنت أنها ستقدم طائرات "إف 16" الأمريكية الصنع لأوكرانيا، وقد وافقت واشنطن على تسليم دول ثالثة هذه الطائرات للقوات الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

هذا واعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف "الناتو" لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

 

روسيا

رالف بابيت

استراليا

سكوت موريسون

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

كييف

موسكو



الموضوعات المتعلقة

ألمانيا تعلن تسليم أوكرانيا 10 دبابات ليوبارد فى غضون أسبوع

الخميس، 31 أغسطس 2023 02:00 ص

أوكرانيا تعلن سقوط 6 جنود على متن طائرتى هيلكوبتر خلال تنفيذ مهام

الخميس، 31 أغسطس 2023 05:29 ص

أوكرانيا تواجه روسيا بـ"طيارات ورق".. وجنرال أسترالى: قاتلة ومتعددة المهام

الخميس، 31 أغسطس 2023 01:02 م

برنامج الأغذية العالمى يبدأ مساعدات المتقاعدين فى أوكرانيا

الخميس، 31 أغسطس 2023 03:58 م

موسكو: لا أساس لمزاعم أوكرانيا بأن روسيا تسعى للتسبب فى مجاعة بأفريقيا

الخميس، 31 أغسطس 2023 07:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة