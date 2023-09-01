اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 12:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

سفيرة حياة كريمة: أطفال القرى تحدثوا عن انجازات المبادرة ونكتشف مواهبهم

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 11:57 م
سفيرة حياة كريمة: أطفال القرى تحدثوا عن انجازات المبادرة ونكتشف مواهبهم سماح أبو بكر عزت
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدثت سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، عن إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى المرحلة الـ 23 من قوافل "ستر وعافية"، قائلة:" كان حلمى أن استمع للأطفال وأجلس معهم ونفكر ونحلم معا"، حيث ذهبت لقرى بعدة محافظات واكتشفت مواهب ورأيت بكرة فى عيونهم. 
 
وأضافت سماح أبو بكر عزت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن الأطفال لا تجامل ولا تنافق، وعندما أسألهم عن مشروعات حياة كريمة يتدافعون نحوى ويتحدثون عن هذه الإنجازات.
 
ولفتت سماح أبو بكر عزت، إلى أن هناك طفل فى البحيرة قال لها:"حياة كريمة جعلتنا نحب بعض لأنها بنت لنا مدارس"، مؤكدة أن حياة كريمة مبادرة رائعة، والشكوى الأولى للأطفال أنهم يحتاجون لمن يتحدث إليهم ويفتح لهم قلبه.
 
 
 

حياة كريمه

سفيرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

برنامج مانشيت

اطفال حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 92% من مشروعات حياة كريمة فى مطوبس

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 09:00 م

"الأقصر" تستعد للعام الدراسي الجديد.. وكيل التعليم يجتمع بمديري الإدارات ويكلفهم بجولات وبحث احتياجات المدارس.. حياة كريمة تدعم إنشاء وتطوير 6 مدارس.. والانتهاء من إنشاءات 23 فصلا بمدرسة منشية النوبة.. صور

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 04:30 م

الكشف على 824 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية الكفلتية ضمن "حياة كريمة" بقنا

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:53 م

أستاذ اقتصاد لـ"إكسترا نيوز": تشجير قرى حياة كريمة يحسن من جودة حياة المصريين

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة