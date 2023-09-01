رئيس الشهر العقارى يعقد مؤتمر لأعضاء المصلحة بالجمهورية لبحث مشاكل تسجيل العقارات.. صور

كتب إبراهيم قاسم

عقد الدكتور جمال يقوت عبد اللطيف رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق مجموعة من اللقاءات الميدانية مع الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة محافظات الجمهورية للوقوف على آخر المستجدات لكافة النواحي القانونية والفنية والتقنية وذلك فى إطار التكليف المباشر من المستشار عمر مروان وزير العدل، لرئيس القطاع في حضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بالاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله والارتقاء به إلى أعلى المستويات العلمية والعملية.

وعقد الدكتور جمال يقوت المؤتمر الاول بمحافظات الوجه القبلي حول تطبيق قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022 وما استحدث بشأنه من تطبيقات وآلية تصحيح الأخطاء المادية بالمشهرات والطلبات القائمة وآخر المستجدات مع الجهات الأخرى المشاركة بمنظومة الشهر العقاري.

وجاء هذا المؤتمر برئاسة الدكتور جمال يقوت عبداللطيف رئيس قطاع الشهر العقاري وضم المستشار احمد الطهطاوي عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

وخلال المؤتمر قام بتدريب الاعضاء على قوانين الشهر العقارى الدكتور أحمد الصيفي عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس احمد مغاوري ممثلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي استعرض عرض لدورة التصحيح للأخطاء المادية بالتطبيق.

كما شارك في التدريى عمرو العربي مدير التفتيش الفني على مكاتب الوجه القبلي ومحمد شفيق مدير الادارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى واحمد سامي المفتش الفني بالمصلحة،

وشارك في المؤتمر لفيف من قيادات التفتيش الفني والمالي وعلى رأسهم سعيد عرابي مدير التفتيش المالي وجه قبلي وأحمد الشعار وكيل الادارة ووكلاء الوزارة ومسعود على حسين الامام أمين مكتب اسيوط ووائل خضراوي الأمين المساعد وعدد كبير من الأعضاء القانونيين بمكاتب الشهر العقاري بمحافظات الوجه القبلي وعددهم 10 محافظات وهم الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر.

وافتتح المستشار احمد الطهطاوي المؤتمر بكلمة رحب فيها بالحضور ثم قام بتقديم الكلمة للدكتور جمال يقوت

والذي وجه فيها الشكر للحضور وتقديرهم لما تكبده من عناء ومشقة السفر من كافة محافظات الوجه القبلي ونقل لهم توجيهات وزير العدل بشأن حسن معاملة الجمهور والتيسير عليهم لا سيما وأن أهل الصعيد هم اهل الكرم والشهامة.

كما نقل لهم كلمة المستشار اشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتى تنص على أن كل معاملة للجمهور هي بمثابة معاملة مساعد وزير العدل شخصيا.

وأكد يقوت على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية كما أكد على بيع النماذج وإخطار رئاسة المصلحة فورا حال عدم وجود تلك النماذج وقبل نفاذها وطلب من أمناء المكاتب بان يتم اعداد تقرير لكل مكتب مستقل يتضمن كافة المشكلات العملية ورؤية المكتب لحلها وكافة الاستفسارات الفنية ويتم ارسالها لرئاسة المصلحة وسوف يتم بحثها والرد على كل مكتب خلال اسبوع من الارسال.

وقال يقوت إن الهدف من هذه اللقاءات هو التواصل المباشر مع الاعضاء بكافة محافظات الجمهورية لسماع ما لديهم من مشكلات واقتراحات للنهوض بقطاع الشهر العقاري وازالة اي لبس او غموض بشأن التعليمات التنفيذية والمنشورات الفنية التي تصدر بشكل دوري ومستمر من المصلحة لتنفيذ القانون على الوجه الصحيح.

وفي هذا الاطار نشير الى ان مصلحة الشهر العقاري صدر عنها العديد من المنشورات الفنية والتعليمات التنفيذية ففي خلال عام 2022 صدر عدد 44 منشورا فنيا بخلاف العشرات من الكتب الدورية التي تحتوي على تعليمات تنفيذية للأعضاء وحتى شهر أغسطس من العام الحالي 2023 بلغ عدد المنشورات 24 منشورا فنيا.

وأن جميع المنشورات الفنية والتعليمات التنفيذية متعلقة بالقانون رقم 9 لسنة 2022 منذ صدوره حتى الآن ما يقرب من 50 منشور وكتاب دوري كل ذلك من أجل التيسير على المواطنين ووقوف الأعضاء واطلاعهم على كل ما هو جديد في منظومة الشهر العقاري.

وأعرب الدكتور جمال يقوت عن سعادته البالغة لمثل هذه الدورات واللقاءات للتواصل المباشر مع كافة الأعضاء بالمصلحة للوقوف على المشكلات العملية التي تواجه القانون رقم 9 لسنة 2022 وكافة العقبات التي تواجه المواطنين والعمل على ازالتها بشكل فوري.

وفى الختام وجه الشكر للمستشار عمر مروان لما يلمسه من المتابعة الدائمة منه وحرصه الدائم على الارتقاء بالعنصر البشري وتأهيلهم لأعلى المستويات لتأدية الخدمة المتعاملين مع الشهر العقاري بكل سهولة ويسر

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد ضمن سلسلة من المؤتمرات التي انعقدت خلال شهر اغسطس شملت كافة محافظات، الجمهورية حيث قامت سناء محمود الامين العام للمصلحة بزيارة ميدانية لمحافظات الاسكندرية والشرقية والمنصورة شملت اجتماعا للمحافظات المجاورة لكل منهم.