دراسة..الآباء الجدد يستغرقون عامين حتى يشعروا بالسعادة في علاقتهم مرة أخرى

كتبت نهير عبد النبى

عدم التوافق والمشاكل بين الزوجين في بداية حياتهم هو أمر وارد وطبيعي ولكن ماذا بعد إنجاب الطفل الأول؟.. فقد يسبب ذلك ضغطا كبيرا على علاقتهم وخصوصا بسبب تحمل مسئولية جديدة وإضافية، حيث كشفت دراسة نشرت فى صحيفة " ديلى ميل" البريطانية كيف أن الأمر بالنسبة للآباء لأول مرة، يستغرق عامين لاستعادة العلاقة السعيدة مرة أخرى.

قاد الدراسة الباحثان جوديث تي ماك ولينا برونك، في جامعة "دريسدن التقنية" في ألمانيا، وقالت إنه على غرار الأمهات لأول مرة، يبدو أن الآباء لأول مرة يعانون من انخفاض أقوى في الرضا عن العلاقة أثناء الانتقال إلى الأبوة مقارنة بالآباء للمرة الثانية ، وخاصة الأزواج الذين يصبحون آباء للمرة الأولى يجب أن يكونوا مستعدين للتغيرات المتوقعة في علاقتهم، كما يقولون في ورقتهم البحثية، التي نشرت.

لاحظ المؤلفون أن الأبحاث حول العلاقة بين الانتقال إلى الأبوة والرضا عن العلاقة ركزت بشكل أساسي على الأمهات مع أطفالهن البكر ولذلك أرادوا التحقيق في الآباء - مع التركيز بشكل خاص على الاختلافات بين الآباء للمرة الأولى والآباء للمرة الثانية بالنسبة للدراسة، قاموا بتحليل بيانات المسح من 606 آباء، جميعهم تقريبًا مواطنون ألمان.

في المجمل، كان هناك 500 آباء للمرة الأولى يشكلون العينة و106 آباء آخرين للمرة الثانية ، تم جمع البيانات بين عامي 2017 و2020 كجزء من مشروع دراسة دريسدن الجاري حول الأبوة والأمومة والعمل والصحة العقلية.

سأل الاستطلاع عن الرضا عن العلاقة قبل شهرين من ولادة الطفل، وكذلك بعد شهرين من الولادة، و14 شهرًا بعد الولادة، وسنتين بعد الولادة وإجمالاً، تبين أن ولادة الطفل -بغض النظر عما إذا كان الأول أو الثاني- يرتبط بانخفاض الرضا عن العلاقة بين الآباء.

ولكن كانت هناك اختلافات رئيسية في المدة التي يستغرقها الرضا عن العلاقة بين آباء المرة الأولى وآباء المرة الثانية للصعود مرة أخرى نحو مستوى "خط الأساس" (حيث كان في بداية الدراسات الاستقصائية قبل الولادة).

وكان أحد الاختلافات الحاسمة هو أنه بالنسبة للآباء لأول مرة، استمر الرضا عن العلاقة في الانخفاض بعد مرور شهرين قبل وبعد الولادة، انخفض الرضا عن العلاقة (RS) لكل من آباء المرة الأولى وآباء المرة الثانية. أظهر الآباء لأول مرة مستوى أعلى من RS قبل الولادة. كان الاختلاف الحاسم هو أنه بالنسبة للآباء لأول مرة، استمر معدل RS في الانخفاض بعد علامة الشهرين، بينما تحسن بالنسبة للآباء للمرة الثانية - واستمر في التحسن حتى نهاية فترة الدراسة (24 شهرًا).

وفي الوقت نفسه، بالنسبة للآباء للمرة الثانية، تحسن الرضا عن العلاقة بعد شهرين - واستمر في التحسن حتى نهاية فترة الدراسة (24 شهرًا)بالنسبة للآباء لأول مرة، بعد 14 شهرًا، توقف الرضا عن العلاقة عن الانخفاض، لكنه لم يرتفع أيضًا؛ لقد استقر ببساطة حتى علامة 24 شهرًا. من الممكن أن يظهر الآباء لأول مرة انخفاضًا حادًا في الرضا عن العلاقة بعد الولادة بسبب صدمة تجربة الأبوة لأول مرة.

ووجد الفريق أيضًا أن الآباء لأول مرة لديهم مستوى أعلى من الرضا عن العلاقة قبل الولادة، مقارنة بآباء المرة الثانية، قد يكون هذا بسبب أن علاقات الآباء للمرة الثانية لا تزال في وضع التعافي بعد محن إنجاب الطفل الأول.

ولكن بعد ولادة طفل ثانٍ، يتعافى الرضا عن العلاقة بسرعة، وهو ما يمكن ربطه بثقة أكبر في تربية مولود جديد للمرة الثانية.وفي الدراسات الاستقصائية، أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل مثل العمر والتعليم والدخل ومدة العلاقة والحالة الاجتماعية والجنس البيولوجي للطفل ومزاجه.

وبعد 14 شهرًا من الولادة، يميل آباء المرة الثانية إلى رؤية الرضا في علاقتهم يعود إلى طبيعته لكنهم لم يجدوا أي ارتباط كبير بين الرضا عن العلاقة المبلغ عنها وهذه المتغيرات الأخرى، باستثناء مدة العلاقة.

"إن الانتقال إلى الأبوة يمكن أن يؤثر سلبًا على رضا العلاقة بين الآباء، وخاصة بالنسبة للآباء للمرة الأولى مقارنة بالآباء للمرة الثانية، ومع ذلك، يمكن أن يتعافى هذا مع مرور الوقت".