حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية فى مراكز المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنيا.

وفي ذات السياق، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى التابعة لها حيث تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى الظهير الصحراوي، لافتاً إلى أن أعمال النظافة شملت (قرية البيهو - اطسا البلد ـ اطسا المحطة- قرية منقطين- طحا الأعمدة- وقرية الطيبة على امتداد ترعة منشية الدهب- وقرية قلوصنا وتوابعها وعزبة العفيفى ومدخل قرية دفش، وكذلك مدخل قرية بنى خالد - حي شمال وغرب المدينة - الطريق الدائري)، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالى.

وفي مركز ومدينة مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملات للنظافة ورفع الإشغالات بالطريق الدائري و بداية من ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام، حيث تم رفع المخلفات والقمامة على جانبي الطريق ،كما تم رفع المخلفات والقمامة من طريق كورنيش الابراهيمية على طريق مصر أسوان الزراعي بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، مؤكداً على أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والأحياء ويتم متابعتها لحظياً لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.

وفى مركز بني مزار، أوضح عماد حسن رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملات مكبرة للنظافة ورفع كفاءة الطرق وإزالة الإشغالات بالأحياء والميادين الرئيسية وقرى (أبو جرج - صندفا - ابشاق - بنى على -القيس - البهنسا ) لتحسين حركة السير أمام المارة والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض ، إلى جانب توسعة الطريق بقرية أبو جرج مع رفع الحشائش باستخدام معدات الوحدة المحلية وتركيب كشافات إنارة بالقيس وكشافات موفرة للطاقة بقريتى طمبو وبردنوها.

كما أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة، مواصلة مبادرة (مغاغة تتجمل) من خلال تنفيذ حملات نظافة بحي غرب المدينة ورفع الأتربة على جانبى الطريق ورى الأشجار وعمل دهانات البلدورات بطول الطريق، كما شملت المبادرة مداخل قرى الشيخ زياد و العباسية و طنبدى ومدخل مغاغة الجنوبى.

وفى العدوة، أشار أحمد خلف رئيس المركز، إلى تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بالوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود.

وتابع عامر طه رئيس مركز ديرمواس، جهود الوحدة المحلية فى حملات النظافة لرفع المخلفات وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات إنارة بمجلس قروى نزلة البدرمان.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة اللواء هانى بدوى، حملة مكبرة للنظافة شملت الأحياء الرئيسية وكذلك كورنيش النيل والمتنزهات والحدائق، إلى جانب قرى (صفط الخمار - بنى محمد سلطان - تلة -البرجاية - بنى محمد سلطان -دمشير)، حيث تم رفع المخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية وذلك في إطار خلق بيئة جميلة نظيفة خالية من التلوث.