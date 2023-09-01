جمال شواطىء العريش يخطف قلوب المصيفين فى أواخر الصيف.. صور

كتب محمود عبد الراضي

على رمال بيضاء، ومياه نقية صافية، يستمتع البعض بشواطىء العريش، حيث يجدوا فيها الهدوء وعدم الزحام، وهي بمثابة مكان رائع للتجمعات الأسرية للاستمتاع بأواخر الصيف.

شواطىء العريش التي تنعم بحالة من الأمن والهدوء ، يقصدها الراغبون في قضاء أوقات هادئة بعيدا عن ضجيج المدن المتكدسة بالسكان.

الرمال البيضاء والمياه الصافية بشواطىء العريش تشكل مشاهد ومناظر طبيعية خلابة ، يقصدها الراغبون في توثيق رحلاتهم بالفيديوهات والصور، حيث تظهر جمال الصور في هذا المكان.

وتنعم مدينة العريش بحالة من الأمن والاستقرار، ويجد البعض متعة في التسوق بشوارعها وشراء الهدايا منها، وبعض المستلزمات المنزلية خاصة الزيوت السيناوية المميزة والخوخ.

وتشهد المواقع الشرطية الجماهيرية بسيناء حالة من التطوير مثل باقي محافطات الجمهورية في ظل التحول الرقمي، حيث تتيح استخراج الأوراق الثبوتية خلال دقائق معدودات من الأحوال المدنية، ونفس الأمر بالجوازات والمرور.

ولا تخلو المحافظة من المبادرات الانسانية التي تطلقها الداخلية وعلى رأسها مبادرة كلنا واحد لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة، ومبادرة معك فى كل مكان لتحريك قوافل طبية وخدمية للأهالي تلقى استحسان كبير منهم.