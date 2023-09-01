تحرير محاضر نقص وزن رغيف خبز فى حملة على المخابز بمركز الغنايم بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم التابع لمحافظة أسيوط، برئاسة مصطفى على رئيس المركز، حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات العامة بنطاق المدينة بالاشتراك مع إدارة تموين الغنايم ومباحث التموين للتأكد من الأسعار وجودة المنتجات وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر متنوع خلال يوم واحد منها محاضر خلال المرور على المخابز البلدية بدائرة المركز تنوعت ما بين نقص فى وزن الرغيف وخبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وعدم نظافة المخبز والأدوات المستخدمة فى العجن.

كما تم تحرير عدة مخالفات منها محضر أعلاف طيور غير مدون عليها بيانات الإنتاج وضبط بعض السلع التموينية من سكر وزيت ومكرونة تباع لدى عدد من البقالين خارج منظومة التموين وتم تحرير المحاضر وإرسالها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد مصطفى على رئيس مركز الغنايم على مواصلة الجهود فى تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع المنتجات الغذائية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية بناءا على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

كان محافظ أسيوط قد أعلن فى وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.