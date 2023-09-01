تجهيز الأسماك فنون يتقنها أبناء دمياط.. تعرف على أشهر طرق طهيها

دمياط - هيثم مراد

واحدة من الفنون التي أتقنها أبناء محافظة دمياط ، شهرتهم في صناعة الأسماك، جميعها كانت مقومات جعلت أبناء المحافظة الأشهر في صناعة تجهيز الأسماك بأنواعها وأصنافها المختلفة، أصبحت دمياط أيضا مقصدا لمن يريد تعلم تلك الصناعة.

والتقى"اليوم السابع" مع الشيف "محمد" أحد العاملين في مجال تجهيز الأسماك في دمياط، ليشرح أبرز أصناف الأسماك التي اشتهر أبناء المحافظة بها، والذى قال: " تعلمت المهنة بأصولها هنا في دمياط، أبناء المحافظة لديهم أسرار كثيرة في هذه المهنة" واستكمل الحديث قائلا: " الخلطة واحدة من الأسرار، تعتبر هي كل شئ، تختلف الخلطة من صنف لصنف ومن نوع لآخر" .

وأضاف قائلا: " السنجاري الطريقة الأشهر التي يتم تقديمها هنا، ولكن ليس هذا كل شئ، لدينا الكثير من الطرق التي جعلت الجميع يتسابق من أجل الحصول علي هذه الأطباق، كما قلنا الأمر يتعلق بسر الخلطة" ، مضيفا:"من الصعب منافسة سيدات دمياط في هذا الأمر جميعهن يعلمون طرق أخري لتقديم الأسماك، يمكنك القول إن تجهيز المأكولات البحرية بجميع أصنافها واحدة من فنون الدمايطة".

وتابع قائلا: " الجمبري من الأصناف التي يمكن تقديمه باكثر من طريقة، أيضا أصناف البوري والبلطي، جميعها أصناف كانت سببا في سهرتنا في هذا المجال، عملنا على تطوير الادوات وإضافة ما يتناسب مع كافة الأذواق".

بدأ شرح ما يتم تقديمه في أحد الأصناف فقال: " الآن يمكننا تقديم طبق السنجاري، يتم إضافة الخلطة بعد تجهيز الأسماك جيدا، نحتاج فقط 10 دقائق قبل الطهي، الخطوة التالية هي وضعه في درجة حرارة مناسبة في هذا التوقيت نقوم بتجهيز أخر الإضافات، الأمر كله لا يحتاج سوي 20 دقيقة ويكون كل شئ جاهزا" .

واختتم شيف دمياط حديثه قائلا: " أشعر بالفخر أنني من أبناء هذه المهنة، أكون سعيدا عندما أعلم أنني احترفت شيئا لا يعرف أسراره الكثيرين هذا أمرا رائعا".