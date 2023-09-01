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المنطقة الحرة بأسوان الجديدة تستهدف إضافة 1.1 مليار دولار للناتج المحلى

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 05:30 ص
المنطقة الحرة بأسوان الجديدة تستهدف إضافة 1.1 مليار دولار للناتج المحلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة أسوان الجديدة، بعد قرار تشكيل مجلس إدارة للمنطقة برئاسة محافظ أسوان، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى:

· المنطقة الحرة العامة الاستثمارية تقع بمدينة أسوان الجديدة.

· وافق مجلس الوزراء على إنشائها خلال عام 2019.

· تعد ضمن خطة الدولة للاهتمام بالصعيد.

· وتقع جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة.

· مساحتها تضم 187 فدانًا.

· تتضمن 160 مشروعًا.

· تصل استثماراتها إلى 2.3 مليار دولار.

· توفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة.

· من المتوقع أن تحقق المنطقة 1.1 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلى.

· تساهم المنطقة الحرة العامة الجديدة، فى نمو الصادرات الخارجية بقيمة 675 مليون دولار سنويا.

· تستهدف تصنيع وتعليب الأسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر والصناعات المتعلقة بها.

· تستهدف تصنيع الأغذية وتجفيف وتدريج الحاصلات الزراعية التى تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان.

· تستهدف تصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء (سيلكا 98%) المنتشرة بها.

· تستهدف تصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلى والصناعات المتعلقة بها والمكملة لها.

· تستهدف تصنيع المشغولات الذهبية ومن الأحجار الكريمة المنتشرة بوادى العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان العاصمة.

· تستهدف تصنيع الهدايا التذكارية وتصديرها عبر الأسواق الحرة بالمطارات والموانئ للسائحين والمسافرين لخارج البلاد.

· تستهدف تصنيع المفروشات والملابس والمشغولات اليدوية والسجاد والمنتجات النسيجية التى تشتهر بها قرى النوبة.

· تستهدف خدمات تخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.


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