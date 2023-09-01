المنطقة الحرة بأسوان الجديدة تستهدف إضافة 1.1 مليار دولار للناتج المحلى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة أسوان الجديدة، بعد قرار تشكيل مجلس إدارة للمنطقة برئاسة محافظ أسوان، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى:

· المنطقة الحرة العامة الاستثمارية تقع بمدينة أسوان الجديدة.

· وافق مجلس الوزراء على إنشائها خلال عام 2019.

· تعد ضمن خطة الدولة للاهتمام بالصعيد.

· وتقع جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة.

· مساحتها تضم 187 فدانًا.

· تتضمن 160 مشروعًا.

· تصل استثماراتها إلى 2.3 مليار دولار.

· توفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة.

· من المتوقع أن تحقق المنطقة 1.1 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلى.

· تساهم المنطقة الحرة العامة الجديدة، فى نمو الصادرات الخارجية بقيمة 675 مليون دولار سنويا.

· تستهدف تصنيع وتعليب الأسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر والصناعات المتعلقة بها.

· تستهدف تصنيع الأغذية وتجفيف وتدريج الحاصلات الزراعية التى تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان.

· تستهدف تصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء (سيلكا 98%) المنتشرة بها.

· تستهدف تصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلى والصناعات المتعلقة بها والمكملة لها.

· تستهدف تصنيع المشغولات الذهبية ومن الأحجار الكريمة المنتشرة بوادى العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان العاصمة.

· تستهدف تصنيع الهدايا التذكارية وتصديرها عبر الأسواق الحرة بالمطارات والموانئ للسائحين والمسافرين لخارج البلاد.

· تستهدف تصنيع المفروشات والملابس والمشغولات اليدوية والسجاد والمنتجات النسيجية التى تشتهر بها قرى النوبة.

· تستهدف خدمات تخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.