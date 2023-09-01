يشار أن القمة ال 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي تتويجا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية.

وسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي ، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.