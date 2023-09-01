"المرشدين السياحيين": أخر فرصة للاشتراك بالتأمين الصحى بتغطية 100 ألف جنيه اليوم

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمرشدين السياحيين ، أن اليوم الجمعة الأول من سبتمبر 2023، أخر أيام الاشتراك بالتأمين الصحى الشامل، وذلك لبدء تفعيل الخدمة لكافة الأعضاء المشتركين، موضحة أن المشروع يعطى تغطية شاملة لأية عمليات جراحية فى مستشفيات الشبكة الطبية بقيمة 100 ألف جنيه، ويتضمن السعر أيضا كارنيه تخفيض طبى عائلى ووثيقة تأمين فردية على الحياة فى حالة الحوادث والعجز بقيمة 250 ألف جنيه.

وأوضحت أن نسبة تحمل العضو 20% فقط على قيمة الأدوية والعلاجات التى يتم تقديمها من خلال الشبكة الطبية، وتغطى الأمراض المزمنة من الشهر الرابع "كعلاج شهرى" بما يعادل 15 ألف جنيه خلال تلك المدة، على أن يتم تخفيض من 15-20% فى أول أربعة أشهر، ولفتت إلى أنه لابد أن يكتمل عدد المشتركين المُحدد بـ350 مشتركًا في موعد أقصاها سبتمبر 2023، وإلا سيتم إلغاء المشروع.

وأكدت أنه يمكن للعضو المرشد السياحي إضافة من شاء من الأقارب أو أفراد الأسرة باشتراك منفصل، لافته إلى أن سعر الاشتراك شاملا الرعاية الطبية ومصاريف إدارية لإصدار الكارنية لأول مرة والتأمين على الحياة واستمارة الاشتراك من خلال النقابه فقط 6 آلاف جنيه للعضو أو لمن شاء من الأسرة، مشيرة إلى أن هذا العرض أفضل عرض وصلت النقابة إليه بأفضل مميزات و بناءً على العدد القليل الذي أبدى استعداده للاشتراك 350 فردًا فقط.