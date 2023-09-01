اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بالجيزة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 11:00 ص
القبض على المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بالجيزة حبس- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور، بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة  بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة، مما أسفر عن مقتله.
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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