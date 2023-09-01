الحكومة تخصص 71.4 مليار جنيه خلال عام 23/24 لتنمية محافظات الصعيد

كتبت إيمان علي

تحرص الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على استكمال خطط الاهتمام بالصعيد، من خلال ما يتم توجيهه من استثمارات حكومية، بتخصيص استثمارات بنحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 23/24 لتنمية محافظات الصعيد، وتمول الخزانة العامة منها نحو 44% هذه الاستثمارات بقيمة 31.3 مليار جنيه.

وبلغ ما تم تخصيصه فى الخطة لمحافظات وسط الصعيد نحو 24.9 مليار جنيه بنسبة 34.9 من إجمالى الاستثمارات المخصصة للصعيد، وذلك لتنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتى الوادى الجديد وأسيوط مثل إنشاء ورصف طرق حيوية، وشبكات طرق وخطوط اتصالات واستكمال إنشاء طريق العائلة المقدسة وإنشاء 400 قرية كظهير صحراوي وتنفيذ البرنامج القومي للإسكان الاجتماعى بأسيوط وتطوير المناطق العشوائية بمحافظة الوادي الجديد.

وتستهدف الحكومة فى خطتها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المستهدف فى محافظات إقليم وسط الصعيد وهى خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٣، حيث تضمنت مشروعات النقل والتخزين، استكمال إنشاء ورصف طرق حيوية، وشبكات طرق وخطوط اتصالات وإنشاء ورصف 14 كم طرق بالواحات البحرية بالوادى الجديد.

وإنشاء ورصف محور ربط بين التنيدة بالداخلة ومنفلوط بأسيوط 300 كم واستكمال إنشاء ورصف محور يربط الفرافرة/ ديروط/أسيوط بطول ٢٨٥ ۲ کم، واستكمال طريق يربط أسيوط/ القاهرة/ أسيوط عبر هضبة أسيوط.