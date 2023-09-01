الحزب الحاكم في جورجيا يشرع في إجراءات عزل رئيسة البلاد سبب زيارتها لأوروبا

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قال رئيس حزب "الحلم الجورجي-جورجيا الديمقراطية" الحاكم إيراكلي كوباخيدزه، إن حزبه شرع في إجراءات عزل رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي بعد زيارتها إلى أوروبا رغم رفض الحكومة.

وذكر كوباخيدزه -في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أنه لاستكمال عملية عزل الرئيسة نحتاج إلى دعم 100 برلماني، وبالتالي، فلا توجد هناك أي احتمال لتحقيقه بدون أصوات المعارضة الراديكالية، وبالرغم من ذلك قررنا في اجتماع للمجلس السياسي للحزب بدء إجراءات عزل الرئيسة.

وكانت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي قالت أمس /الخميس/، إن "زيارتها إلى ألمانيا لإجراء لقاءات مع الزعماء الأوروبيين لدعم منح جورجيا وضع الدولة المرشحة للاتحاد الأوروبي".. وجرت هذه الزيارة رغم رفض الحكومة الجورجية.