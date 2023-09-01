اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يغلق المدخل الرئيسى لقرية "برقة" شرق رام الله

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:19 م
الاحتلال الإسرائيلى يغلق المدخل الرئيسى لقرية "برقة" شرق رام الله قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مدخل قرية "برق" شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسى للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وفى سياق متصل أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مصادر محلية أفادت بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، التي انطلقت تنديدا بجرائم الإحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ ما أدى لإصابة سبعة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق تم علاجهم ميدانيا.

على صعيد آخر .. أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الإحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى.
واكتظت ساحات المسجد وباحاته بالمصلين الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام الـ 1948.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.

 

 

 


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