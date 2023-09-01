افتتاح 3 مساجد بالشرقية بتكلفة 14.5 مليون جينه بمناسبة العيد القومي

الشرقية - إيمان مهنى

قال الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ، إنه تزامناً مع احتفالات المحافظة، بعيدها القومي تم افتتاح 3 مساجد كبري بمراكز ومدن الزقازيق صان الحجر والحسينية، بتكلفة 14 مليونًا و500 ألف جنيه وذلك بعد أن تم الانتهاء من اعمال الإحلال والتجديد والفرش لاستقبال المصلين لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح مسجد الرحمن بعزبة أبو يحيي بقرية صفيطة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق والمقام علي مساحة 522 مترًا، ومكون من صحن وسندرة ومصلي بتكلفة 4 ملايين و 500 ألف جنيه وكذلك افتتاح مسجد ومسجد طيبه بمدينة صان الحجر والمقام على مساحة 1374 مترًا، ومكون من صحن أرضي وسندرة ومصلي للرجال ومكتب لتحفيظ القران الكريم ومصلى للسيدات بتكلفة اجمالية 7 مليون جنيه بالإضافة إلي افتتاح مسجد محفوظ سويلم بقرية سماكين الغرب التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية والمقام علي مساحة 566 مترًا ويضم دور أرضي وأول علوي ومصلي بتكلفة اجمالية 3 ملايين جنيه لتمثل هذه المساجد صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبنى الأوطان.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك إعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

أوضح محافظ الشرقية، أن المسجد يمثل صرحاً اسلامياً ومناره تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الاسلام السمحة.