اعرف التحويلات المرورية لاستكمال مشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف إدارة المرور على تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر والتي تستغرق 3 أشهر مع إجراء تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لمنع ظهور أى كثافات مرورية بالطرق المؤدية لمنطقة الأعمال

وكشف مصدر أمنى عن تفاصيل الأعمال التي تستلزم الغلق الكلى لشارع طابا وجزء من طريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابى لمدة ثلاثة أشهر مع إجراء إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

-الغلق الكلى لشارع طابا بداية من طريق بلبيس الصحراوى وحتى محور الفريق إبراهيم العرابى بالإتجاهين مع تحويل حركة المرور القادم من طريق بلبيس الصحراوى تجاه محور الفريق العرابى "المرحلة الثانية" إستكمالاً بطريق بلبيس الصحراوى فيميناً شارع سعد بن أبى وقاص وإستكمال بشارع محمد نجيب فيميناً شارع 6 أكتوبر فيساراً شارع إسكندرية وإستكمالاً بإمتداد شارع إسكندرية "شارع المدرسة" وصلاً لمحور الفريق إبراهيم العرابى.

-الغلق الكلى لطريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابى بالوصلة من شارع طابا لشارع المدرسة إمتداد شارع إسكندرية مع تحويل حركة المرور القادم من طريق الخدمة بمحور إبراهيم_العرابى يسلك يميناً شارع العروبان فيميناً شارع 6 أكتوبر فالدوران والعودة تجاه شارع طابا فيساراً شارع إسكندرية تجاه الفريق إبراهيم العرابى.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.