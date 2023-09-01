اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 09:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادات للعام الدراسى.. كيف تستخرج اشتراك المترو؟.. إنفوجراف

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 09:00 م
استعدادات للعام الدراسى.. كيف تستخرج اشتراك المترو؟.. إنفوجراف استعدادات للعام الدراسى.. كيف تستخرج اشتراك المترو؟
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستعد طلبة الجامعات والمدارس للعام الدراسي الجديد، ومن بين الاستعدادات السعى لاستخراج اشتراكات مترو الانفاق، لما يقدمه من تخفيض كبير، ويقدم "اليوم السابع" خطوات استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو بخطوطه الثلاثة والأوراق المطلوبة ونسب التخفيض الممنوحة عليها وقيمتها فى النقاط التالية 
 
1ـ التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة ثم شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب.
 
2ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له.
 
3ـ يتم اعتماد الصورة على الاستمارة بخاتم الكلية او المعهد او المدرسة بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الاخر على الاستمارة وختم الصورة الاخرى على الظهر
 
4ـ يتم اعتماد استمارة الاشتراك للمدارس الخاصة من المنطقة التعليمية التابعة لها بخاتم شعار الجمهورية. 
 
5ـ يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.
 
6ـ يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور تمثل فترة الترم الدراسى.
 
7ـ يتم اثبات الكود الحسابى الخاص بالإدارة التعليمية المكون من 8 ارقام بمعرفة المدرسة او المعهد او الكلية بمعرفة الجهة الدراسية.
 
8ـ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.
 
9ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها.
 
10ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها.
 
كيف تستخرج اشتراك المترو
كيف تستخرج اشتراك المترو

كيف تستخرج اشتراك المترو
كيف تستخرج اشتراك المترو

 


اشتراك المترو

اشتراكات الطلبة

اشتراكات المترو للطلبة

مترو الانفاق



الموضوعات المتعلقة

بتخفيضات 98%.. طريقة الحصول على اشتراكات المترو للطلبة بالخطوط الثلاثة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 11:01 ص

زيادة قيمة غرامات المترو والقطارات والقطار الخفيف.. التفاصيل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:03 م

مترو الأنفاق يصل الكوم الأحمر فى الجيزة.. محطة مترو محور روض الفرج تخدم أوسيم ومنشأة القناطر وتربط محور الضبعة ومحطات القاهرة.. ودراسة نقل محطة السكة الحديد للربط مع المترو.. وإنشاء سلالم مشاة لخدمة الركاب

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:00 ص

مصر تتجه لتوطين الصناعات الثقيلة.. تصنيع عربات المترو والسفن والمراكب والأتوبيسات لتوفير العملة الصعبة.. تجميع 10قطارات للخط الثالث للمترو بمصنع سيماف.. وزير النقل: نعمل على صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية

الخميس، 17 أغسطس 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة