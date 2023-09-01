إقبال على مصيف بلطيم وسط ارتفاع فى درجات الحرارة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تسود أجواء حارة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وسجلت محافظة كفر الشيخ، 34 درجة عظمى، و37 محسوسة، و25 صغرى، وارتفاع الموج في مياه البحر المتوسط ما بين 1 لـ 1.75 متر، وزاد الإقبال على شواطئ مصيف بلطيم ال6، وسط زحام شديد من المصطافين القادمين من كافة المحافظات المصرية.

وشهد مصيف بلطيم ، إقبال كبيراً من المصطافين، هروبا من حرارة الطقس، وخاصة وراد اليوم الواحد، الذي يشهده المصيف، يوم الجمعة، من كل أسبوع، في ظل انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ ال6، وتوفير كافة الخدمات للمصطافين، كما لجأ الأطفال والشباب لحمامات السباحة بعدد من النوادي بمدن المحافظة.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين بتوخي الحذر نظرا لارتفاع الأمواج، كما وجه هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، بمتابعة انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ ال6، حفاظا على حياة المصطافين.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسود أجواء حارة ورطبة نهارا معتدلة ورطبة ليلا.