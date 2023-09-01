إصابة 3 أشخاص فى سقوط "بلكونة" بعقار بحى جمرك بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا بسقوط بلكونة شقة باالدور الرابع بالعقار الكائن بحارة رضوان واجهة الشمرلي، مما أدى إلى إصابة سيدتين وطفلة، وتلقى الحى البلاغ مع اتخاذ اللازم ورفع الأنقاض.

وكان الحى تلقى بلاغا بسقوط أجزاء من خلف العقار رقم 23 شارع اسحق نديم باللبان مكون من أرضي وثلاث أدوار، وهو عقار صادر له قرار هدم رقم 14 لسنة 2019، ووجهت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك عصام جابر بإدارة المشروعات، وأحمد سالم بالتدخل السريع، حيث جارى إزالة الأجزاء الخطرة.

وقام الحى بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار 2ص / 4 ت زاوية جميعي التابع لحى الجمرك، والعقار خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم، وتم رفع مخلفات الأتربة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، ووفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.

وقامت إدارة المشروعات بحى الجمرك بالإسكندرية، بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 43 العنانى باللبان، وهو عقار خالٍ من السكان، كما تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار رقم 31 الجميعى بالمنشية، والعقارين خالين من السكان وصادر لهما قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.