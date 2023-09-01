أهالى فيكتوريا بالإسكندرية ينعون محمد الفايد: كان يساعد المحتاجين.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قدم "اليوم السابع" تغطية خاصة حول وفاة رجل الأعمال محمد الفايد من أمام الفيلا التي كان يعيش فيها بمنطقة فكتوريا شرق محافظة الإسكندرية، والتي قضي بها سنوات طويلة من عمره قبل السفر إلي إنجلترا.

وقال محمد سعيد حسن، من سكان منطقة فكتوريا وأحد شهود العيان الذين عاصروا رجل الأعمال الراحل محمد الفايد، إن محمد الفايد كان يتردد داخل فيلته بمنطقة فكتوريا بالإسكندرية، منذ عام 1973 وحتى عام 1980، وكان يتردد بصفة غير مستمرة بعد ذلك حتي هاجر إلي إنجلترا.

وأضاف محمد سعيد لـ"اليوم السابع"، أن محمد الفايد كان رجل خير يقوم بتوزيع كراسي متحركة لذوى الهمم مجانا، وأيضا كان يقوم بدفع رواتب شهرية لغير القادرين علي مدار سنوات، وجميع أهالي المنطقة يتوافدون على فيلا محمد الفايد بصفة مستمرة.

وأشار فتحي عبد العال عثمان، من سكان منطقة فكتوريا، إلى أن محمد الفايد في السبعينات كان يتواجد داخل فيلته في المنطقة، وشاهده عدة مرات، وكان رجل يحب أعمال الخير خلال تواجده في الإسكندرية.

وتوفى رجل الأعمال المصرى، محمد الفايد ظهر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 94 عاماً، في العاصمة البريطانية لندن، وأدى العشرات صلاة الجنازة في مسجد رينجز بارك، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

وأعلن أشرف حيدر أحد أفراد الأسرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة الفايد.

وولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته بعالم الأعمال في مصر وانتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية ، وفي عام 1975، انتقل محمد الفايد إلى المملكة المتحدة، واشترى فندق "ريتز" في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985.

وارتبط الفايد بعلاقات وثيقة مع العائلة الملكية البريطانية، وعام 1997، توفي ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.