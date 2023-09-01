اليوم السابع
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أمن الجيزة يعاين أثار حريق شقة فى ميدان لبنان بالعجوزة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 02:28 م
أمن الجيزة يعاين أثار حريق شقة فى ميدان لبنان بالعجوزة حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة سكنية اشتعل بها حريق  بميدان لبنان في العجوزة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، كما استمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في ميدان لبنان بالعجوزة، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وفرض كردون أمنى بمحيطه، ونجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على النيران، وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.  
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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