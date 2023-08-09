وزارة العمل: 52 وظيفة فى 7 شركات لذوى الهمم فى الإسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء، عن ملتقى تشغيل لذوي الهمم،وذلك بمقر ديوان مديرية عمل الأسكندرية ، بمشاركة 7 شركات من القطاع الخاص والإستثمارى، وتنظيم مقابلات شخصية لـ 52 شاب وفتاة من ذوى الهمم بالمحافظة، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقاً لأحكام القانون الخاص برعاية ذوى الإعاقة، و تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، وكذلك تدريب مهنى لهم طبقاً لنوع الإعاقة،بهدف دمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأوضحت" الوزارة "في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أفاد فيه تنظيم ملتقى لتشغيل 52 من ذوى الهمم في 7 شركات قطاع خاص، ذلك بحضور: مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وعزيزة صابر من العاملين بإدارة بحوث العمالة ، وفاتن روحي مدير إدارة ذوي الهمم ، وهشام السيد باحث بإدارة ذوي الهمم .

وأضاف وكيل المديرية: عقد مقابلات شخصية لذوي الهمم تمهيداً لإختيار الشباب وفقاً لمتطلبات كل شركة ، كما أنه يتم متابعة استيفاء نسبة الـ 5 ‎%‎ في المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 من خلال لجنة مشكلة من مديرية العمل بالأسكندرية ، وتقوم بالمتابعة بعد استلام عملهم في أماكنهم للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم..