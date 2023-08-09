ننشر السيرة الذاتية للدكتور حسام عميد كلية طب قصر العينى الجديد

كتب محمد صبحى

ينشر " اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتور حسام صلاح أحمد مراد عميد كلية طب قصر العينى الجديد، حيث هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه عميدًا لكلية طب قصر العيني ، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح فى تطوير الكلية والمستشفيات والنهوض بها على المستوى التعليمى والإدارى والبحثى والخدمة الطبية للمواطنين فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

وتدرج الدكتور حسام صلاح وظيفيا حيث شغل:

- أستاﺬ الأمراض العصبية بالقصر العيني من عام 2019 و حتى الآن.

- أستاﺬ مساعد الأمراض العصبية بالقصر العيني من عام2014 حتى عام 2019.

- تنسيق تدريب المتدربين من الإتحاد العالمي للأمراض العصبية و المشاركة في تدريبهم منذ عام 2017.

-المنسق الأقليمي لل SITS في القاهرة الكبري منذ عام 2017

-المشاركة في تنسيق ورش عمل السكتة الدماغية وتقديمها في المؤتمر السنوي للقسم.

المشاركة في التعليم في المرحلة الجامعية والدراسات العليا منذ عام 2005

- المنسق المحلي لل SITS منذ عام 2015

بناء أول برنامج تدريبي للمقيمين في مجال علم الأعصاب للفترة 2010-2011

وحول الأنشطة التنظيمية والمؤسسية للدكتور حسام صلاح تولى:

- منسق برنامج السكتة الدماغية بالمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.

- سكرتير شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية و النفسية و جراحة المخ و الأعصاب.

- سكرتير المؤتمر الدولي المصري الأول و الثاني و الثالث للسكتة الدماغية

- سكرتير المؤتمر الدولي الأقليمي الخامس و السادس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية

- عضو اللجنة التنفيذية لجمعية السكتة الدماغية للشرق الأوسط و شمال أفريقياhttp://menastroke.org/committee/

- عضو في اللجنة القومية للسكتة الدماغية التابعة لوزارة الصحة منذ عام 2017

وتولى الدكتور حسام صلاح عدد من مواقع المسئولية:

- مدير تنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة من 2021 حتي الآن

- نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بالقاهرة من 2020 حتي 2021 .

- مدير مستشفى منيل قبلي، مستشفيات جامعة القاهرة،2017-2020

- مشارك في تأسيس وحدة السكتة الدماغية بالقصر العيني في عام 2016

- نائب مدير مستشفى منيل قبلي، مستشفيات جامعة القاهرة 2015-2017

- مدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفي المنيل التخصصي و مطور الوحدة و مدخل الإستراتيجية العلاجية لإذابة الجلطات المخية2013-2017

- تدشين أول برنامج تدريبي لمرض السكتة الدماغية تحت اشراف المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية و شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية و النفسية و جراحة المخ و الأعصاب معتمد من الجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية ومجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر عام 2020