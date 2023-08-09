مشروعات خدمية وتنموية فى الجيزة ترى النور قريبا.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

تشهد محافظة الجيزة، خطة تنموية للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية التى تمس حياة المواطنين فى الأحياء والمدن، خاصة في قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة...

1- تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة

يشهد الطريق أعمال تطوير شاملة بإجمالي طول 1.8كم، وذلك ابتداءً من طريق المريوطية حتى مدخل المنطقة الأثرية، وتستهدف أعمال التطوير توسعة ورصف الطريق وتدعيمه بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وكاميرات مراقبة.

2- تطوير طريق المنصورية بكرداسة

يشهد الطريق أعمال تطوير ورصف بطول 7كم وأعمال توسعة بعرض (30م – 35م)، بالتوازي مع أعمال تغطية مسار ترعة المنصورية على جانبيه، وذلك بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض.

ويستهدف المشروع إنشاء ممشى سياحي بطول مسافة التطوير، و10 كباري مشاة آمنة وحضارية للمواطنين، إلى جانب استكمال أعمال التطوير والرصف بداية من الطريق الأبيض وحتى طريق الصليبة بطول 5كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي.

3- تطوير طريق طراد النيل بأوسيم

يشهد الطريق أعمال تطوير ورصف بطول 2.5كم، بداية من مركز ومدينة أوسيم وحتى حدود مركز منشأة القناطر، ويستهدف التطوير، إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة.

4- تطوير طريق البراجيل بأوسيم

يشهد الطريق أعمال رصف وتطوير بطول 5.5 كم وبتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، وذلك بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل.

5- تطوير طريق ترعة الزمر

يشهد الطريق أعمال رصف وتطوير بدءا من محور الضبعة حتى مزلقان منطقة سقيل بطول 4.5كم، وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه.

6- تطوير ترعة المريوطية

تشهد الترعة ضمن أعمال المرحلة الثانية والأخيرة أعمال تطوير بـ5 بقطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى، وتستهدف خطة التطوير، إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية وبارتشينات لمطاعم ومحال تجارية إلى جانب النهوض الحضاري بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها.

7- محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار

تعمل المحطة حاليا بطاقة 10 آلاف م3 وخلال أشهر سيتم مضاعفة طاقة العمل بها لتصل إلى 20 ألف م3 يومياً، في إطار خطة رفع كفاءتها وتطويرها والتي تشمل توسعة دائرة الاستفادة من المحطة للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقه التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل إلى 30 ألف م3 خلال عام.

8- محطة مياه الشرب بمركز ومدينة منشأة القناطر

انتهت أعمال المرحلة الأولى منها بطاقة 40 ألف م3، وجارٍ زيادة كميات المياه المخصصة لقرى الرهاوي وأم دينار إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطاقة 40 الف م3 لخدمة المناطق الشمالية لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة بعد انتهاء المشروع بالكامل إلى 80 الف م3.