مرض الصمام ثلاثي الشرفات.. كيفية التشخيص والعلاج

كتبت نهير عبد النبى

مرض الصمام ثلاثي الشرفات هو حالة قلبية يمكن أن تتراوح من حيث الخطورة، حيث يولد بعض الناس به ، ويصاب به البعض لاحقًا في الحياة من خلال أشياء مثل العدوى أو المرض أو الصدمة، و لحسن الحظ ، وحسب ما ذكره موقع webmdفإنها حالة قابلة للعلاج يعيش معها الكثير من الناس.

ما هو مرض الصمام ثلاثي الشرفات؟



يحافظ قلبك على ضخ الدم عبر جسمك بالكامل وينقسم إلى أربع غرف:

-الأذين الأيمن (الجانب الأيمن العلوي)

-البطين الأيمن (الجانب الأيمن السفلي)

-الأذين الأيسر (الجانب الأيسر العلوي)

-البطين الأيسر (الجانب الأيسر السفلي)

تنقسم هذه الحجرات بجدران رفيعة وصمامات قلبك تضخ الصمامات الدم إلى كل قسم بوتيرة منتظمة وثابتة عند العمل بشكل صحيح.

الدم الذي تم تداوله بالفعل عبر جسمك يعيد دخول قلبك من خلال الأذين الأيمن و يتحرك من خلال الصمام ثلاثي الشرفات إلى البطين الأيمن ثم يتم ضخه في الرئتين لجمع المزيد من الأكسجين بمجرد أن يتم أكسجينه ، يستمر في الجانب الأيسر ليتم توزيعه في جميع أنحاء الجسم.

هناك عدة طرق مختلفة يمكن من خلالها تعطل الصمام ثلاثي الشرفات ، لذلك توجد أنواع مختلفة من مرض الصمام ثلاثي الشرفات:

رتق الصمام ثلاثي الشرف هذا عيب خلقي لا يوجد صمام ثلاثي الشرف في القلب ، فقط جدار رقيق من الأنسجة بين الأذين الأيمن والبطين في معظم الأحيان ، سيحتاج الطفل المصاب إلى عملية جراحية للحفاظ على عمل قلبه بشكل صحيح.

قلس ثلاثي الشرفات يحتاج الصمام ثلاثي الشرف إلى الإغلاق بإحكام عند إرسال الدم بين الأذين الأيمن والبطين ويحدث قلس الصمام ثلاثي الشرفات عندما لا ينغلق الصمام بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى عودة الدم إلى الأذين الأيمن ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في المنطقة.

تضيق الصمام ثلاثي الشرف. الصمام ثلاثي الشرفات ضيق للغاية ، مما يعني أن كمية أقل من الدم تتحرك عبر القلب وتدور في الجسم. يمكن أن يؤدي تراكم الدم في الأذين الأيمن أيضًا إلى تمدده بشكل أكبر وتلفه.

أعراض مرض الصمام ثلاثي الشرفات



في بعض الأحيان ، لا يصاحب مرض الصمام ثلاثي الشرف الخفيف أي أعراض في أوقات أخرى ، قد يعاني الأطفال الذين يولدون بهذا المرض من:

-لون الجلد أو الشفتين مزرق

-التعب المستمر أو التعب

-ضيق في التنفس أو اضطرابات في التنفس

من الممكن اكتشاف تشوهات القلب عند الأطفال باستخدام الموجات فوق الصوتية قبل ولادتهم. يمكن أن يمنحك اكتشاف الحالة مبكرًا وقتًا للتحضير ومناقشة خيارات العلاج مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

عندما يعاني البالغون من حالة متوسطة إلى شديدة من مرض الصمام ثلاثي الشرفات ، ستكون هناك أعراض ملحوظة. يمكن أن تشمل:

-تعب

-نبض قوي أو رفرفة في الرقبة

-تورم غير طبيعي في اليدين أو القدمين أو المعدة (وذمة)

-عدم انتظام ضربات القلب أو نفخة القلب

-الجلد بارد الملمس

-صعوبة في التنفس الكامل

-انتفاخ أو تضخم الكبد





ما الذي يسبب مرض الصمام ثلاثي الشرف عند البالغين؟



تعرف اللوحات النسيجية الموجودة على صمامات القلب باسم الوريقات ، وهي تساعد في تنظيم تدفق الدم بين غرف القلب يمكن أن تتسبب العدوى في إتلاف هذه المنشورات أو فقدان شكلها الصحيح يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الدورة الدموية في القلب.

بعض الحالات التي يمكن أن تتطور إلى مرض الصمام ثلاثي الشرف هي:

-ضعف عام في عضلة القلب

-سكتة قلبية

-ارتفاع ضغط الدم في الرئتين (ارتفاع ضغط الدم الرئوي)

-صدمة من نوبة قلبية أو عملية جراحية

-السرطان والعلاج الإشعاعي

-أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي

-أدوية معينة

-يمكن أن يحدث مرض الصمام ثلاثي الشرفات في نفس الوقت مع أمراض صمام القلب الأخرى.

تشخيص مرض الصمام ثلاثي الشرفات

عادةً ما يخضع الأشخاص الذين يشتبهون في إصابتهم بمرض الصمام ثلاثي الشرفات لفحص جسدي وعدة اختبارات للحصول على تشخيص دقيق.

أثناء الفحص البدني ، سيبحث طبيبك عن عدم انتظام معدل ضربات القلب ومعدل النبض وضغط الدم. قد يسألك عن أي أدوية تتناولها وعن تاريخك الطبي. إذا كانت لديك أعراض تتفق مع مرض الصمام ثلاثي الشرف ، فيمكنهم طلب الاختبارات لإلقاء نظرة فاحصة.

تعد اختبارات التصوير أفضل طريقة لفحص ما يحدث داخل قلبك سيحاول طبيبك الحصول على أدق الصور من خلال توصيتك بإجراء واحد أو أكثر من الاختبارات التالية:

-رسم القلب

-الأشعة السينية الصدر

-تصوير القلب بالرنين المغناطيسي

-تصوير الأوعية التاجية

-مخطط صدى القلب (صدى)

-تخطيط صدى القلب عبر المريء

-تحاليل الدم

علاج مرض الصمام ثلاثي الشرفات

بمجرد تشخيصك بمرض الصمام ثلاثي الشرف ، سيختلف العلاج بناءً على شدة المرض وما إذا كانت هناك أي مضاعفات أخرى.

يتم علاج معظم الحالات بالأدوية أو الجراحة أو مزيج من الاثنين.

دواء، يمكن أن يساعد الدواء في إدارة الأعراض في الحالات الخفيفة، و يمكنه القيام بذلك عن طريق معالجة الأعراض أو الحالة الأساسية ، مما يساعد الصمام ثلاثي الشرف على العمل بشكل صحيح. قد يشمل هذا العلاج الأدوية التي:

-يقلل من قدرة الدم على التجلط (مضادات التخثر)

-يحافظ على ضربات القلب المنتظمة (مضاد لاضطراب النظم)

-يريح الأوردة والشرايين (مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين)

-يطرد الماء الزائد من الجسم (مدرات البول)

-يعالج عدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب

جراحة في الحالات الخطيرة ، قد تكون الجراحة أفضل خيار لك للتعافي اعتمادًا على مدى خطورة حالتك ، يمكن أن يوصي فريق الرعاية الصحية الخاص بك بإصلاح الصمام ثلاثي الشرف أو جراحة استبدال الصمام.

عادة ما يكون إصلاح الصمام أقل توغلاً سيقوم الجراح بإصلاح الأضرار التي لحقت بالصمام أو الوريقات أو اللوحات النسيجية.تتضمن جراحة استبدال الصمامات صمامات جديدة ، إما مصنوعة من مصادر بيولوجية مثل الأنسجة الخاصة بك أو أنسجة من متبرع ، أو صمام معدني مثبت في قلبك.

سيتحدث طبيبك معك عن أفضل الخيارات لحالتك الفردية وأفضل طريقة للمضي قدمًا.

مع أي خيار علاجي ، ستحتاج إلى المتابعة مع طبيبك لمراقبة حالتك. بعد ذلك ، يعيش العديد من الأشخاص الذين يتناولون أدوية أو يخضعون لجراحة لمرض الصمام ثلاثي الشرفات حياة طبيعية.