لماذا يشعر البعض بالصداع فى الطقس الحار؟ طبيب أعصاب يجيب

كتبت رانيا عامر

ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يسبب العديد من المشكلات الصحية التي من بينها الصداع والنعاس المستمر طوال النهار، بجانب الإصابة بالحساسية وضيق التنفس والعرق الزائد . وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستي.

ومن جانبه قال الدكتور فاسيلي جينيرالوف أخصائي طب الأعصاب، أن الطقس الحار يمكن أن يسبب الصداع للأشخاص الحساسين للتغيرات المناخية ، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة حرارة الهواء يتطلب ردود فعل معينة من القلب والأوعية الدموية. لذلك فإن بعض الأشخاص يشكون من الصداع في الطقس الحار.

وتابع: "يتحسس الكثيرون من تقلبات الطقس، ويمكن للحرارة أن تسبب لهم صداعا، لأنها تتطلب ردود فعل سريعة من الأوعية الدموية: انقباضا، واسترخاء. والأشخاص الأكثر حساسية للطقس مصابون بخلل في التوتر العضلي الوعائي واختلال في وظائف الغدة الكظرية. وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من ضعف التدفق الوريدي وضعف الأوردة من الصداع عند ارتفاع درجة حرارة الهواء".

وأكد خبير الاعصاب أن تناول القهوة أوالشاي يساعد على تحسين حالة الأوعية الدموية في الطقس الحار، فإن شرب القهوة يمكن أن يساهم على استعادة الحالة الطبيعية للأوعية الدموية".

وينصح الطبيب للتخلص من الحساسية تجاه تغير الطقس بإجراء تمارين للأوعية الدموية بمعدل 15 دقيقة في اليوم ، والتي يمكن ممارستها في البيت وضع إنائي أحدهما للماء الساخن والثاني للماء البارد ، ويجب وضع القدمين فيهما بالتناوب لمدة 30 ثانية حتى تتساوى درجة حرارة الماء فيهما.

ويشير إلى أن لمثل هذه الرياضة تأثيرا مفيدا على جميع الأوعية الدموية في الجسم، على الرغم من أن الشخص يضع قدميه فقط في الماء.

ووفقا له، يؤثر التعرق الشديد والجفاف في الطقس الحار سلبا في عمل الأوعية الدموية. لذلك يمكن في بعض الحالات التخلص من الصداع بشرب كمية من الماء أكثر من المعتاد.

ويوصي خبير الاعصاب بعدم تحمل الصداع طويلا، ويفضل مراجعة الطبيب وتناول الأدوية التي يصفها للتخلص منه.