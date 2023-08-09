صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السيارات" بنسبة 1.1%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، أعقبه قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات، والسياحة والترفيه بنسبة 0.7%، يليهم قطاعا الموارد الأساسية، ومواد البناء بنسبة 0.6%، وصعد قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.5%.

وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، وزاد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.3%، 0.01%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 750.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 26.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 75.9 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، 961.2 ألف جنيه، 57.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 75.9 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 17763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 21593 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 7432 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 5311 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 5434 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة.