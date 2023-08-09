اليوم السابع
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شيخ قبيلة العكور بسيناء: سيناء الآن خالية من الإرهاب بنسبة 100%

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:40 م
شيخ قبيلة العكور بسيناء: سيناء الآن خالية من الإرهاب بنسبة 100% مداخلة شيخ قبيلة العكور على التليفزيون المصري
رامي محيى الدين

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قال عارف العكور، شيخ قبيلة العكور في سيناء، إن الله نجا مصر والوطن العربي من كابوس جماعة الإخوان الإرهابية عبر بوابة مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن سيناء خالية من الإرهاب بنسبة 100% حاليا.
 
أضاف العكور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن أبناء سيناء كانوا مع القوات المسلحة يحملون السلاح ويساهمون في التنمية، مردفا: "نشهد حاليا في سيناء مشروعات بالكهرباء والطرق وأبناء سيناء يجنوا ثمار ما عانوا منه خلال 10 سنوات".
 
وتابع شيخ قبيلة العكور في سيناء، أن أبناء سيناء شركاء في الوطن، وهو بمثابة وقود يحترق من أجل أرضهم وقواتهم المسلحة ويبقوا هكذا حتى المستقبل، متابعا: "لدينا شهداء ومصابين في معركة الإرهاب، لأننا كلنا في خندق واحد مع الجيش من أجل تراب هذا الوطن".
 
وأكمل: "كلنا مصريين وعلينا ألا نكرر أخطاء الماضي وأتمنى أن تعمر سيناء وليست بقعة معينة منها، ولابد أن نستفيد من أرض سيناء في الزراعة، لأن زيتون سيناء من أجود أنواع الزيتون على الشرق الأوسط".
 
وفي مداخلة هاتفية أخرى للبرنامج، قال خالد جرمي، أحد أبناء قبيلة الترابين بسيناء، إن سيناء كلها بخير وقبيلة الترابين بخير أيضا، والجميع في ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: "أن سيناء تشهد مشروعات كبرى، مثل المزارع والطرق التي كان الناس لا يحلمون بها، مردفا: "لدينا كمية كبيرة من سيناء بعكس السنوات السابقة، كلنا واحد وهنبقى ديما في ضهر بعض".

عارف العكور

قبيلة العكور

سيناء

الإرهاب



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