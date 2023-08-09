اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية مساندة الحكومة فى النهوض بالواقع الاقتصادى

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 06:00 ص
رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية مساندة الحكومة فى النهوض بالواقع الاقتصادى رئيس الوزراء العراقى
أحمد علوى

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية مساندة الحكومة في تنفيذ برامجها وسياساتها العامة التي تنطوي على أولويات تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للبلد.
 
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الثلاثاء- أن السوداني استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يزور العاصمة بغداد؛ وجرى بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية إسناد الحكومة في تنفيذ برامجها وسياساتها العامة التي تنطوي على أولويات تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للبلد، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات وتحسين أوضاعهم، عبر تنمية مختلف القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى استمرار الحوارات لحلّ المشاكل من خلال الاحتكام للدستور.
 
وتطرق اللقاء إلى "انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقبلة، وضرورة تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم وتحقق تطلعات المواطنين هناك".

العراق

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شياع السودانى

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