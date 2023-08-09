اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 185 مخالفة خلال حملة لإزالة الاشغالات فى 4 مراكز بالمنيا

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:07 م
تحرير 185 مخالفة خلال حملة لإزالة الاشغالات فى 4 مراكز بالمنيا جانب من الحملات
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية مستمرة فى تنفيذ حملات تفتيشية ودورية لرفع الإشغالات على جانبى الطريق من أجل عودة الانضباط للشارع المنياوى، حيث تم تحرير 5 محاضر بمحيط مديرية التربية والتعليم بحى شمال المدينة.


وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات بعدد من الشوارع والأحياء الرئيسية بدائرة المركز، ضمت شوارع ( الشيخ درويش ـ الصاغة ـ تونى بك ـ العرفانى)، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 87 مخالفة تنوعت ما بين ( إزالة إدارية - إشغال طريق).


وأشار عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إلى أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق نفذت حملة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة حيث حررت 10 محاضر إشغال طريق.


وفى بنى مزار، قال عماد حسن رئيس المركز إنه تم تحرير 83 محضر إشغال تنوعت بين 9 إشغال وضبط 9 محاضر إشغال طريق و65 إزالة إدارية.


حملات ازالة

وحدات محلية

تحرير مخالفات

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة