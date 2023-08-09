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برلين: أوكرانيا تتسلم منظومتين من طراز باتريوت من الجانب الألمانى

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 07:44 م
برلين: أوكرانيا تتسلم منظومتين من طراز باتريوت من الجانب الألمانى أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات الألمانية، إن أوكرانيا تتسلم منظومتين من طراز باتريوت من الجانب الألماني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت "خيرسون" 66 مرة، ما أدى إلى إصابة مدنيين.

وأضاف بروكودين، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضي 66 هجوما على المنطقة حيث أسقطوا 365 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وميلرز والدبابات والطائرات بدون طيار.

وأشار بروكودين إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في مستوطنات المنطقة، ما أسفر القصف عن إصابة شخصين بجروح.


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