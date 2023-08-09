الولايات المتحدة تشهد 15 كارثة مناخية فى 7 أشهر بخسائر وصلت مليار دولار

كتبت: نهال أبو السعود

شهدت الولايات المتحدة عدد قياسي من الكوارث المناخية بلغت قيمتها مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وفقا لتقرير جديد صادر عن المراكز الوطنية للمعلومات البيئية نشرته صحيفة ذا هيل.

تم تأكيد خمسة عشر كارثة مناخية، حيث تجاوزت التكاليف والأضرار مليار دولار بين يناير ويوليو، وقال التقرير أن هذا هو أكبر عدد من الكوارث بقيمة مليار دولار يتم الإبلاغ عنها خلال هذه الفترة منذ عام 1980.

يشمل عدد الكوارث التي بلغت مليار دولار هذا العام 13 عاصفة شديدة وعاصفة شتوية وفيضان واحد. ويشمل أيضًا تفشي الأعاصير والفيضانات الغير مسبوقة في كاليفورنيا في الشتاء الماضي وعاصفة شتوية في فبراير ضربت الشمال الشرقي، وأشار التقرير إلى أن تكلفة هذه الأحوال الجوية بلغت أكثر من 39.7 مليار دولار وأسفرت عن 113 حالة وفاة مباشرة وغير مباشرة.

منذ عام 1980، كان هناك 363 كارثة خاصة بالطقس والمناخ بلغت قيمتها مليار دولار ، وبلغ إجمالي التكاليف أكثر من 2.59 تريليون دولار ، وأسفرت عن 15971 حالة وفاة.

وأشار التقرير أيضا الى ان شهر يوليو كان الأكثر حرارة على مستوى العالم، حيث كان متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة 74.7 فهرنهايت درجة في يوليو ، أي 2.1 درجة فوق المتوسط، وكان يوم 11 يوليو الأكثر سخونة منذ 129 عام.

حطمت عدد من الولايات - أريزونا وفلوريدا وماين ونيو مكسيكو - الأرقام القياسية في شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق وبلغ متوسط درجة الحرارة الشهرية في فينيكس 102.8 درجة في يوليو ، مما يجعله أكثر الشهور حرارة بالنسبة لأي مدينة أمريكية.