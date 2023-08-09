اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة تشهد 15 كارثة مناخية فى 7 أشهر بخسائر وصلت مليار دولار

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 10:07 ص
الولايات المتحدة تشهد 15 كارثة مناخية فى 7 أشهر بخسائر وصلت مليار دولار الطقس فى واشنطن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

شهدت الولايات المتحدة عدد قياسي من الكوارث المناخية بلغت قيمتها مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وفقا لتقرير جديد صادر عن المراكز الوطنية للمعلومات البيئية نشرته صحيفة ذا هيل.

تم تأكيد خمسة عشر كارثة مناخية، حيث تجاوزت التكاليف والأضرار مليار دولار بين يناير ويوليو، وقال التقرير أن هذا هو أكبر عدد من الكوارث بقيمة مليار دولار يتم الإبلاغ عنها خلال هذه الفترة منذ عام 1980.

يشمل عدد الكوارث التي بلغت مليار دولار هذا العام 13 عاصفة شديدة وعاصفة شتوية وفيضان واحد. ويشمل أيضًا تفشي الأعاصير والفيضانات الغير مسبوقة في كاليفورنيا في الشتاء الماضي وعاصفة شتوية في فبراير ضربت الشمال الشرقي، وأشار التقرير إلى أن تكلفة هذه الأحوال الجوية بلغت أكثر من 39.7 مليار دولار وأسفرت عن 113 حالة وفاة مباشرة وغير مباشرة.

 منذ عام 1980، كان هناك 363 كارثة خاصة بالطقس والمناخ بلغت قيمتها مليار دولار ، وبلغ إجمالي التكاليف أكثر من 2.59 تريليون دولار ، وأسفرت عن 15971 حالة وفاة.

وأشار التقرير أيضا الى ان شهر يوليو كان الأكثر حرارة على مستوى العالم، حيث كان متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة  74.7 فهرنهايت درجة في يوليو ، أي 2.1 درجة فوق المتوسط، وكان يوم 11 يوليو الأكثر سخونة منذ 129 عام.

حطمت عدد من الولايات - أريزونا وفلوريدا وماين ونيو مكسيكو - الأرقام القياسية في شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق وبلغ متوسط درجة الحرارة الشهرية في فينيكس 102.8 درجة في يوليو ، مما يجعله أكثر الشهور حرارة بالنسبة لأي مدينة أمريكية.

 


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

كوارث مناخية

فلوريدا

تغير المناخ

مناخ امريكا



الموضوعات المتعلقة

صور الذكاء الاصطناعى تُظهر تأثير تغير المناخ على بريطانيا عام 2100

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 08:00 م

دراسة حديثة ترصد تضرر القارة الأفريقية من أزمات تغير المناخ في العالم؟

الأحد، 06 أغسطس 2023 04:00 ص

الأمم المتحدة: تغير المناخ من المسببات الأساسية لانعدام الأمن الغذائى العالمى

الخميس، 03 أغسطس 2023 06:21 م

هل يؤثر تغير المناخ على السياحة في العالم؟.. موجات الحر بأوروبا تعرضها للخطر.. الحرائق تحول المباني التاريخية في إيطاليا لرماد.. دول تلجأ لإغلاق بعض الأماكن السياحية.. وتقرير: 7.6% قلقون من السفر للقارة العجوز

الإثنين، 31 يوليو 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة