المنتجات المقلدة تكلف العالم 500 مليار دولار وخسارة 2.5 مليون وظيفة سنويا

كتب عبد الحليم سالم

كشفت سيدني كروفورد، مدير سياسة وبرامج الملكية الفكرية بالمركز العالمي لسياسات الابتكار (GIPC) بغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، أن قيمة السوق المزيفة "المنتجات المقلدة" تبلغ 500 مليار دولار، وتكلف الاقتصاد العالمي خسارة 2.5 مليون وظيفة كل عام، موضحة أنه فى أغسطس 2022 اعترضت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) 17000 قطعة مقلدة بقيمة 2.4 مليار دولار، تضر هذه التجارة بالمستهلكين والشركات من جميع الأحجام وتدعم انتهاكات حقوق الإنسان مثل الإرهاب وعمالة الأطفال.

وأضافت في تقرير لها نشره الموقع الرسمي لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن U.S. Chamber of Commerce ، قبل أن يدق الجرس الأول للعام الدراسي الجديد، يبحث الطلاب والمعلمون والعائلات عن صفقات رائعة لأساسيات العودة إلى المدرسة، وكذلك يبحث المقلدون عن هدفهم التالي، لافتة إلى أنه تعترض سلطات تطبيق القانون كل عام منتجات مزيفة بمليارات الدولارات، بعضها عبارة عن عناصر شائعة تعود إلى المدرسة. ومع ذلك، على الرغم من بذل قصارى جهدهم إلا أن البضائع المزيفة تتسرب، مما يعرض المستهلكين المطمئنين للخطر ويشكل تهديدات خطيرة للاقتصاد العالمي.

وذكرت سيدنى أنه نظرًا لأن السلع المقلدة لا تتبع معايير الشركات المصنعة أو الاختبارات التنظيمية فإنها يمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة، قد تشمل الأجهزة الإلكترونية المنفجرة، وخوذات الدراجات المعيبة، والألعاب التي بها مخاطر الاختناق الخفية، أو العناصر اليومية مثل الملابس وحقائب الظهر المحملة بمواد كيميائية ضارة.

وأضافت أن السلع المقلدة تعرض صحتك المالية للخطر أيضًا، على الرغم من أن معظم السلع المقلدة لن تكلفك الكثير عند الشراء، إلا أنها يمكن أن يكون لها تأثير نقدي طويل الأمد. ذلك لأن العديد من المزورين يستخدمون واجهات المحلات الخاصة بهم كدليل لسرقة معلومات بطاقة الائتمان وكلمات المرور إلى حسابات مهمة عبر الإنترنت، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني.

وطالبت أن يتحد مجتمع الأعمال وإنفاذ القانون في مكافحة المنتجات المقلدة، مضيفة: "ثق في غرائزك، إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك. لذلك إذا ظهرت صفقة أو منتج ما، فمن الأفضل الابتعاد عنه".

ووجهت مجموعة من النصائح منها افحص كل التفاصيل: "انتبه جيدًا للملصقات والتغليف والمحتويات، احترس من العناصر القابلة للتلف القديمة أو أختام الأمان المكسورة أو المفقودة أو معلومات الضمان المفقودة أو العبوات غير العادية، يمكن أن تكون كل هذه علامات على سلع مزيفة".

كما نصحت بالمحافظة على تحديث جميع أجهزتك، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، بأحدث وسائل حماية الأمن السيبراني لدرء أي تهديدات إلكترونية محتملة، ابق متيقظًا لمواقع الويب المشبوهة التي قد تخفي البرامج الضارة.

وأضافت: "انشر الوعي بين أصدقائك وعائلتك وزملائك في العمل حول السلع المقلدة. إذا صادفت سلعة مزيفة، فأبلغ عن ذلك إلى CBP أو المركز الوطني لحقوق الملكية الفكرية. يمكن أن تجعل أفعالك التسوق أكثر أمانًا وذكاءً للجميع".

وأخيرا اختتمت قائلة: "على الرغم من إغراء المتسوقين بالوعود بأسعار منخفضة إلا أن المنتجات المقلدة لا تصلح، في موسم العودة إلى المدرسة هذا، ادرس حتى لا تضطر إلى تعلم هذا الدرس بالطريقة الصعبة".