المشدد 15 سنة لعاطلين قتلا شابًا بسبب خلافات مالية بينهم فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 عاما، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم بمنطقة حدائق القبة.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بالقاهرة إخطارًا من نقطة منشية الصدر باستقبالها بلاغا من المستشفى يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات في القلب والبطن وتوفي إثر إصابته داخل المستشفى.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد الجناة أنهما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية وجود خلافات شخصية بينهما علي مبلغ مالي حيث اعدوا له سلاح أبيض مطواه وقتلوا.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد.