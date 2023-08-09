العثور على جثمان شخص مجهول الهوية به طعنه نافذة بالصدر فى الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

عثرت الأجهزة الأمنية، على جثمان شخص مجهول الهوية ملقى بأحد الشوارع بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وبه آثار وجود طعنة نافذة بالصدر، وتم نقله لمشرحة مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من قوات تأمين المستشفيات، بوصول جثمان شخص مقتول وبه طعنة بالصدر، وملقى بشارع المؤسسة بالمدينة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وجود طعنة نافذة بمنطقة الصدر، ولم يعثر على أى أوراق تحقيق شخصية بحوزته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتى أمرت بثكثيف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف غموض الحادث، والوصول لهوية المجنى عليه وأسباب وملابسات الواقعة.