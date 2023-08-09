السيطرة على حريق ببرج سكنى فى الفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب ببرج سكني مكون من 11 طابقا بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بببرج سكني بمنطقة باغوص، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن الحريق شب بالطابق الثالث ببرج سكني مكون من 11 طابقا، وتم التعامل مع الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها لباقي الطوابق، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.