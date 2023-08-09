أوكرانيا: إصابة مدنيين اثنين فى قصف روسى 66 مرة لمنطقة "خيرسون"

وأضاف بروكودين، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضي 66 هجوما على المنطقة حيث أسقطوا 365 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وميلرز والدبابات والطائرات بدون طيار .

وأشار بروكودين إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في مستوطنات المنطقة، ما أسفر القصف عن إصابة شخصين بجروح.

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن القوات الروسية أصابت مدنيين اثنين في المنطقة بشرق أوكرانيا، مضيفا أن الروس أصابوا مدنيين اثنين في منطقتي يامبيل وميكولايفكا، ومن المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وكانت الإدارة العسكرية في منطقة دونيتسك قد أعلنت أمس الثلاثاء مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين نتيجة الهجوم الصاروخي الروسي على بوكروفسك بمنطقة دونيتسك.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية دمرت صباح اليوم مروحية أخرى تابعة لها.

وأفادت الخدمة الصحفية للهيئة - عبر صفحتها على "فيسبوك" وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - بأنه في"هذا الصباح أسقط جنودنا مروحية أخرى للقوات الروسية" .

ولم تكشف هيئة الأركان الأوكرانية عن طراز المروحية نظرا لعدم التحقق منه حتى الآن.

وأوضحت "يوكرينفورم" أنه في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 9 أغسطس 2023، قضت قوات الدفاع الأوكرانية على حوالي 251620 من القوات الروسية، بما في ذلك 820 في اليوم الماضي وحده.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.