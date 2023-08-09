أوكرانيا: إصابة مدنيين اثنين فى قصف روسى 66 مرة لمنطقة "خيرسون"

ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت "خيرسون" 66 مرة، ما أدى إلى إصابة مدنيين.
وأضاف بروكودين، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضي 66 هجوما على المنطقة حيث أسقطوا 365 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وميلرز والدبابات والطائرات بدون طيار .
وأشار بروكودين إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في مستوطنات المنطقة، ما أسفر القصف عن إصابة شخصين بجروح.
من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن القوات الروسية أصابت مدنيين اثنين في المنطقة بشرق أوكرانيا، مضيفا أن الروس أصابوا مدنيين اثنين في منطقتي يامبيل وميكولايفكا، ومن المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.
وكانت الإدارة العسكرية في منطقة دونيتسك قد أعلنت أمس الثلاثاء مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين نتيجة الهجوم الصاروخي الروسي على بوكروفسك بمنطقة دونيتسك.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية دمرت صباح اليوم مروحية أخرى تابعة لها.
وأفادت الخدمة الصحفية للهيئة - عبر صفحتها على "فيسبوك" وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - بأنه في"هذا الصباح أسقط جنودنا مروحية أخرى للقوات الروسية" .
ولم تكشف هيئة الأركان الأوكرانية عن طراز المروحية نظرا لعدم التحقق منه حتى الآن.
وأوضحت "يوكرينفورم" أنه في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 9 أغسطس 2023، قضت قوات الدفاع الأوكرانية على حوالي 251620 من القوات الروسية، بما في ذلك 820 في اليوم الماضي وحده.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وفى سياق متصل، أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 251 ألفا و620 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و262 دبابة و8 آلاف و290 من المركبات المدرعة و5 آلاف و13 من النظم المدفعية و711 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و469 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و312 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و479 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 741 من المعدات الخاصة و4 آلاف و158 طائرة مسيرة وإسقاط 1377 من صواريخ كروز".
من جهته، ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول عدة مرات منذ الساعات الماضية؛ ما أسفر عن مقتل صبي (18 سنة) وإصابة ثلاثة آخرين.
ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ليساك قوله:"منذ الساعات الماضية، قصف الروس منطقة نيكوبول ثلاث مرات واستخدموا المدفعية الثقيلة؛ ما أدى إلى مقتل صبي، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، كما لحقت الأضرار بكنيسة وخمسة منازل ومبنيين ملحقين وسيارة والعديد من خطوط الكهرباء.
وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 30 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال الساعات الماضية، فيما يواصل الجيش الأوكراني هجومه في اتجاهي مليتوبول وبيرديانسك.
وذكرت الهيئة ـ في بيان وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفوم" الأوكرانية ـ أن القوات الروسية شنت، خلال اليوم الماضي، 4 هجمات صاروخية و 53 ضربة جوية، ونفذت 86 هجوما بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من السكان المدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية وغيرها من البنى التحتية.
وفقًا لهيئة الأركان العامة ، تواصل قوات الدفاع الأوكرانية شن عملية هجومية في اتجاهات ميليتوبول وبيرديانسك ، حيث تتحصن في المواقع المستعادة.
كما ذكرت هيئة الأركان العامة أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 10 ضربات على مناطق ترتكز فيها قوات روسية وأسلحتها ومعداتها العسكرية، استهدفت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية، موقعين قياديين وخمس قطع مدفعية في مواقع إطلاق نار ومستودع ذخيرة ومحطتين لاسلكيين للحرب الإلكترونية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس، وشدد على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة