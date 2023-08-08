4 خطوات لتطوير عادات صحية لفقدان الدهون بشكل مستدام

كتبت إيناس البنا

عندما نفكر في فقدان الدهون، نفكر في النهاية في بعض التحولات السحرية التي تظهر في الأفلام والتي فجأة سيتغير كل شيء في غضون 90 يومًا ؛ سوف نتخلص من كل دهوننا ونحصل على عضلات بطن منقوشة، ولكن للأسف، بقدر ما يبدو جيدًا ، فهو افتراضي.

حسب موقع " healthsite"، فإن فقدان الدهون هو نتيجة لعاداتك اليومية، والتي تتم على مدى شهور وحتى سنوات، على سبيل المثال، لا أحد يصاب بالسمنة بين عشية وضحاها، ولكن عادات الأكل السيئة المستمرة ونمط الحياة السيئ يؤديان إلى التخزين من الدهون في أجسادنا ".

علينا أن نأكل الوجبات السريعة لسنوات، وأن نستهلك كميات كبيرة من السكر ، ونمارس روتين نوم سيئ حقًا لسنوات ، ونخبط بالهرمونات لسنوات لاكتساب الكثير من الدهون لتصنيفها على أنها "سمنة". لذا ، وبنفس السهولة والصبر اكتسبنا دهوننا من خلال "عادات" الأكل السيئة ، ماذا لو حوّلنا تلك العادات إلى عادات صحية؟

يمكن أن تكون النصائح قصيرة المدى مفيدة لبدء رحلة فقدان الدهون أو حتى رفع نتائجنا قليلاً ، ولكن علينا تطوير عادات من شأنها أن تساعدنا على فقدان الدهون والحفاظ على هذه النتائج."

بناء عادات صحية لفقدان الدهون بشكل مستدام



لتطوير العادات ، عليك تحديد الأهداف أولاً ، مثل كمية الدهون التي تريد أن تفقدها ، هناك 4 خطوات مهمة لتطوير أي عادة:

اجعل الأمر واضحًا :



استخدم بطاقات أداء العادة مثل تحدي يستغرق 21 يومًا. يوضح العلم أن الأمر يستغرق 21 يومًا على الأقل لتطوير أي عادة ، و 90 يومًا لجعلها جزءًا من نمط حياتك و 18 شهرًا لجعلها جزءًا من هويتك.

احصل على تقويم تحدي لمدة 21 يومًا وتخيل هدفك، على سبيل المثال ، إذا كنت تريد أن تشرب 4 لترات من الماء لمدة 21 يومًا ، فقم بعمل تقويم ، وقم بوضع علامة الاختيار كل يوم أثناء المضي قدمًا.

اجعل أهدافك لفقدان الوزن جذابة :



لماذا لا تشتري زجاجة مياه جديدة مذهلة لمساعدتك على تتبع استهلاكك للمياه كما ترغب في شرب المزيد من الماء ؟ إنه يساعد في توليد الحماس الذي يساعد في النهاية في تكوين العادة، اجعل العادات جذابة من خلال تجميع الإغراءات. يهدف هذا النهج إلى ربط نشاط مرغوب فيه بإجراء ضروري.

اجعل الأمر سهلاً:



يعد تكرار ممارسة العادة أكثر أهمية من المدة التي مارستها فيها.

مبدأ أقل جهد والأهداف مرضية:



اجعل الموقف يفضي إلى تحقيق الشيء الصحيح قدر الإمكان. زيادة مقاومة السلوكيات العنيفة. مثال: احتفظ بزجاجة الماء معك في جميع الأوقات ، على سبيل المثال، يتم تكرار القاعدة الأساسية في تغيير السلوك ما يتم مكافأته على الفور. ما يعاقب على الفور يتم تجنبه، على سبيل المثال ، أعلن أنه إذا شربت 4 لترات من الماء خلال الـ 21 يومًا القادمة ، فسوف تكافئ نفسك بقميص جديد تمامًا.