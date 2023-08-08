وفاة المهندس عبد المنعم مندور نقيب الزراعيين الأسبق بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

فقدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المهندس عبد المنعم مندور، نقيب الزراعيين الأسبق جراء وعكة صحية شديدة.

وشغل الراحل المهندس عبد المنعم مندور منصب نقيب الزراعيين في محافظة الإسماعيلية لمدة 18 عامًا كما كان عضوًا دائمًا فى التنظيمات والمجالس الشعبية المحلية.

وكان الراحل يتمتع بسمعة طيبة وسيرة عطرة بين جموع العاملين بقطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى بصفة خاصة وبين المواطنين أهالى مركز ومدينة الإسماعيلية بصفة عامة، ويعتبر من أبرز الشخصيات العامة في محافظة الإسماعيلية.

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة المغرب من مسجد المطافي بالإسماعيلية والعزاء غدًا الاربعاء بدار المناسبات بمسجد الدوحة.

وكانت قد نعت نقابة المهن الزراعية في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، الراحل المهندس عبد المنعم مندور متمنين أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .